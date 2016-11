Presidente chinês e Donald Trump vão “reunir-se em breve”

O PRESIDENTE chinês, Xi Jinping, e o futuro homólogo norte-americano, Donald Trump, concordaram em reunir-se “em breve” para discutir a relação entre os dois países, noticiou a televisão estatal chinesa CCTV.

Numa conversa, hoje (segunda-feira), por telefone, Xi e Trump “prometeram manter um contacto próximo, construir boas relações de trabalho e reunir-se em breve para uma troca de opiniões sobre assuntos de interesse mútuo”, referiu o canal.

Durante a campanha eleitoral, o país asiático foi um dos alvos preferidos do magnata nova-iorquino, que acusou a China de “manipulação da moeda”, ou “batotice” e ameaçou taxar os produtos chineses em 45 por cento.

Trump chegou a chamar a China de “inimigo” e prometeu enfrentar um país que diz considerar os EUA “palermas”.

O presidente eleito sugeriu, no entanto, que não se quer envolver em disputas externas e recusou o Tratado Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), um acordo que visa a criação da maior área de livre comércio do mundo e que a China vê como prejudicial aos seus interesses.

A CCTV cita Trump, que afirmou que “a China é um grande e importante país, cujo desenvolvimento surpreendeu o mundo. Os EUA e a China podem beneficiar-se mutuamente”, disse.

As posições contraditórias e ambíguas de Trump deixam dúvidas sobre a forma como lidará com a China, a segunda maior economia mundial e detentora de um poderoso aparelho militar.

Por seu turno, o Presidente chinês assegurou ao seu futuro homólogo norte-americano que para a China e os Estados Unidos da América “a cooperação é a única via correcta”.

“Os factos provam que a cooperação é a única via correcta para a China e os EUA”, disse Xi a Trump.

“Ambas as partes devem promover o desenvolvimento económico dos dois países e o crescimento económico global, expandir a cooperação e os intercâmbios em todas as áreas, assegurar que as populações de ambos os países beneficiam e trabalham para um melhor desenvolvimento nas relações bilaterais”, acrescentou o líder chinês.

Durante a administração de Barack Obama, Washington reforçou a presença militar e diplomática no leste asiático, levando Beijing a adoptar uma política assertiva, face ao que considera uma tentativa de conter a sua influência económica e geopolítica.

Mas Trump não propôs soluções para questões estratégicas que perturbam as relações, como as reclamações territoriais de Beijing no Mar do Sul da China, o programa nuclear da Coreia do Norte, ou o futuro de Taiwan.

O vencedor das eleições norte-americanas afirmou ainda que os EUA estão cansados de pagar pela defesa dos seus aliados, como o Japão e a Coreia do Sul, sugerindo que estes países deviam desenvolver as suas próprias armas nucleares.

Em 2015, a China tornou-se o principal parceiro comercial dos EUA, com as trocas comerciais entre Beijing e Washington a atingir 560.000 milhões de dólares.