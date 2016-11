MINT vai simplificar emissão de BI e passaporte na diáspora

A EMISSÃO de bilhetes de identidade e passaportes biométricos a favor dos cidadãos na diáspora será simplificada com a criação de condições nas embaixadas e consulados em países de maior presença da comunidade moçambicana.

Segundo Domingos Jofane, director nacional da Direcção de Identificação Civil (DIC) que deu a informação ao “Notícias”, o Ministério do Interior está já a capacitar as representações diplomáticas para que passem a realizar com normalidade a actividade.

Assim, serão colocados nas embaixadas e consulados técnicos da DIC e do Serviço Nacional da Migração (SENAMI) para que, de forma permanente e facilitada, possam fazer a recolha dos dados dos nossos compatriotas.

Actualmente, o processo é levado a cabo por brigadas destacadas de Moçambique para os países onde se encontra a residir uma boa parte de cidadãos moçambicanos.

Em forma de campanha, as equipas fazem a captação dos dados e enviam-nos para Maputo, onde são impressos os bilhetes de identidade e os passaportes.