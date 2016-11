VISITA DE ESTADO A MOÇAMBIQUE: Presidente Nyusi e homólogo Idriss Deby em consultas

A SITUAÇÃO política e económica de África foi a nota dominante da reunião de ontem, em Maputo, entre o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o seu homólogo Idriss Deby Itno, no âmbito de um périplo que este último efectua por alguns países da Africa Austral na sua qualidade de Presidente em exercício da União Africana (UA).

“Os dois estadistas estiveram em consultas sobre a situação em África e no mundo”, disse o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói, no final do encontro entre os dois estadistas Balói, referindo-se a situação de instabilidade que se vive em vários países africanos, nomeadamente RDCongo, Burundi, e em outras regiões do mundo como o Médio Oriente, onde se destaca o conflito na Síria e as guerras sectárias.

No encontro entre os dois Presidentes ficou assente que ambos querem estabelecer contactos e partilham do interesse comum de quererem desempenhar cada vez um maior papel na política africana e global com o objectivo de contribuírem para resolução das crises continentais e globais.

Os dois estadistas tocaram em temas como crescimento inclusivo, desenvolvimento e estabilidade no continente e no mundo.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros indicou ainda que os dois Presidentes reflectiram por breves instantes sobre a morte do lendário líder cubano, Fidel Castro, na passada sexta-feira, aos 90 anos.

Idriss Deby deslocou-se ao nosso pais ido da Madagáscar onde participou no fim-de-semana na 16ª Cimeira da Francofonia que juntou cerca de 30 Chefes de Estado e de Governo daquele bloco na capital Antananarivo.

Nesta cimeira os líderes francófonos discutiram temas como terrorismo, mudanças climáticas e a crise na RD Congo e a eleição de Donald Trump como próximo Presidente dos Estados Unidos.