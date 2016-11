Acidentes em minas fazem sete mortos na China

Quarta, 30 Novembro 2016

“OS problemas do canhú não se discutem, nem se resolvem”. Foi o ditado popular do qual me recordei, enquanto lia “Recados da Alma”. Aliás, o escritor, em nota introdutória, refere que os provérbios não se traduzem. E é verdade, porque devem ser compreendidos no âmbito do conhecimento e do convívio dentro de uma... Ler mais..