Encontrada caixa negra de avião russo

A CAIXA negra principal do avião militar russo que se despenhou no domingo no Mar Negro, com 92 pessoas a bordo, foi encontrada, anunciou hoje o Ministério da Defesa.

“A caixa negra principal foi encontrada às 05.42 horas de Moscovo (04.42 em Maputo), a 1.600 metros da costa e a uma profundidade de 17 metros”, segundo a fonte, citada pela agência de notícias Interfax. O dispositivo terá sido enviado ainda na manhã de hoje para Moscovo, onde especialistas do Instituto Central de Investigações Científicas das Força Aérea da Rússia vão efectuar a leitura.

“À primeira vista, encontra-se em bom estado”, disse à agência Interfax uma fonte do comando de operações de buscas.

Todos os 92 ocupantes da aeronave perderam a vida. Até a manhã desta terça-feira, segundo a Interfax, tinham sido recuperados 13 cadáveres e cerca de 160 fragmentos de corpos.

O TU-154 despenhou-se na madrugada de domingo pouco depois de ter descolado do aeroporto de Sochi, onde efectuou uma escala para reabastecimento de combustível, vindo do aeródromo militar de Chkalovsky, na região de Moscovo.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas os investigadores já afastaram a hipótese de atentado terrorista.

A bordo encontravam-se 64 membros do Alexandrov Ensemble – o grupo musical oficial das Forças Armadas, também conhecido por Coro do Exército Vermelho –, e o seu maestro, Valery Khalilov.