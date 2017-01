Moscovo pretende reduzir contingente militar na Síria

A PRESENÇA militar russa na Síria será reduzida, mas Moscovo continuará a luta contra o terrorismo internacional, declarou esta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin Leia mais...

“Sem dúvida, continuaremos a lutar contra o terrorismo internacional, apoiaremos o governo legítimo sírio na luta contra o terrorismo e, com certeza, cumpriremos os acordos por nós alcançados, inclusive sobre o desenvolvimento de postos das Forças Armadas russas em Tartus e no aeródromo de Hmeymim”, disse Putin no encontro com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa russos.

O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu afirmou que as condições para reduzir o contingente russo já foram criadas.