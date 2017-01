Rússia sancionada por ingerência nas eleições presidenciais

O PRESIDENTE norte-americano anunciou ontem quinta-feira sanções contra a Rússia após a sua alegada ingerência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, com a expulsão de 35 agentes dos serviços secretos e o encerramento de delegações russas no seu território.

“Ordenei uma série de medidas em resposta ao agressivo ataque do governo russo contra autoridades norte-americanas e a operações informáticas para interferir nas eleições nos Estados Unidos”, disse Barack Obama, em comunicado, citado pela Lusa.

“Estas acções seguem-se a repetidos avisos privados e públicos feitos ao governo russo e são uma resposta necessária e apropriada a esforços para lesar interesses norte-americanos, em violação das normas de comportamento internacional estabelecidas”, precisou.

Entre as medidas anunciadas há sanções contra as agências de serviços de informações russas FSB e GRU; a classificação de 35 agentes russos como ‘persona non grata’, que têm agora 72 horas para abandonar o país; e o encerramento de dois edifícios em Nova Iorque e Maryland, que os Estados Unidos dizem ser utilizadas para “objectivos relacionados com os serviços secretos”.

Obama fez tudo menos acusar diretamente o Presidente russo, Vladimir Putin, de ter pessoalmente ordenado o ciberataque que muitos democratas pensam ter destruído as hipóteses de Hillary Clinton de vencer as renhidas eleições presidenciais de 08 de Novembro que disputou com o republicano Donald Trump.

Os serviços secretos norte-americanos concluíram que o acesso a e-mails do Partido Democrata e da campanha de Hillary e a respectiva divulgação foram levados a cabo para pôr Trump – um ‘outsider’ da política que elogiou Putin – na Sala Oval.

As medidas hoje anunciadas farão inevitavelmente aumentar a tensão entre Washington e Moscovo, quando faltam apenas três semanas para Trump suceder a Obama.

RÚSSIA RESPONDE HOJE

A RÚSSIA “não vai expulsar ninguém” em resposta às sanções norte-americanas divulgadas na quinta-feira contra Moscovo, acusada de ingerência eleitoral, declarou ontem o Presidente russo, Vladimir Putin.

“Não vamos expulsar ninguém”, assegurou Putin num comunicado divulgado pelo Kremlin, depois do seu chefe da diplomacia, Serguei Lavrov, ter proposto a expulsão de 35 diplomatas norte-americanos.

No entanto, um alto responsável norte-americano citado pela CNN, disse que o Governo russo ordenou na quinta-feira o encerramento de uma escola anglo-americana em Moscovo em resposta às sanções anunciadas pelos Estados Unidos.

Além do fecho da escola, o Governo russo ordenou o encerramento do acesso que conduz à casa de férias da embaixada dos Estados Unidos na Rússia, no parque de Serebryanyy Bor, perto de Moscovo, informou o mesmo canal de televisão norte-americano.

Questionado pela agência de notícias Efe, um porta-voz do Departamento de Estado garantiu “ter visto informações na imprensa”, mas “não ter mais nada a acrescentar” sobre o assunto.

Na página na Internet da escola anglo-americana de Moscovo não existe qualquer declaração sobre uma eventual ordem do Executivo russo para encerrar portas.

As sanções não se ficam por aí. Obama advertiu que os Estados Unidos tomarão outras medidas “no momento que escolherem”, entre as quais “operações que não serão publicamente divulgadas”.