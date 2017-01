Donald Trump responde às ameaças de Pyongyang

O PRESIDENTE eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a acusar a China de não estar a fazer o suficiente para ajudar a controlar as ameaças nucleares da Coreia do Norte e do seu líder Kim Jong-un.

Nesta segunda-feira Trump contestou as ameaças da Coreia do Norte e assegurou que o governo de Pyongyang não vai desenvolver uma arma nuclear que possa colocar em perigo os Estados Unidos. O Presidente eleito norte-americano reagia ao discurso de Ano Novo do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que anunciou que o seu país ultima preparativos para lançar um míssil balístico intercontinental.

“A Coreia do Norte acaba de afirmar que está na etapa final para desenvolver uma arma nuclear capaz de chegar aos Estados Unidos. Não vai acontecer”, assegurou Trump na sua conta pessoal no Twiter.

Durante a campanha, Trump qualificou o líder da Coreia do Norte de “maníaco”, apesar de admitir que “era preciso dar-lhe crédito”.

Os analistas estão divididos sobre a capacidade real da Coreia do Norte para se dotar de uma ogiva nuclear, mas todos concordam que o país tem obtido enormes progressos nesse sentido desde que Kim Jong-un sucedeu o seu pai, Kim Jong-il, que morreu em Dezembro de 2011.

O futuro Presidente dos Estados Unidos toma posse do cargo no dia 20.

Entretanto o sociólogo norte-americano, Immanuel Wallerstain, considerado pai da teoria do sistema mundial nas relações internacionais, considera que para Trump existem apenas dois países que importam no mundo contemporâneo para além dos Estados Unidos: a Rússia e a China. Como Robert Gates e Henry Kissinger apontariam – sustenta Wallerstain – o Presidente eleito está a usar a técnica Nixon em sentido inverso. “Nixon fez um acordo com a China para enfraquecer a Rússia (então ao leme da União Soviética). Trump está a fazer um acordo com a Rússia para enfraquecer a China. Esta política pareceu funcionar para Nixon. A questão que se coloca agora é se ela funcionará para Trump? Eu não penso assim, porque o mundo de 2017 é completamente diferente do mundo de 1973”, analisa.

Ontem, no entanto, os novos integrantes da Câmara de Representantes (Câmara dos Deputados) e do Senado dos Estados Unidos reuniram-se para iniciar os trabalhos do 105º Congresso norte-americano. Desta vez, o Senado e a Câmara terão maioria republicana, o que não acontecia desde 2007. Trump, que também é republicano, terá o apoio do Congresso para governar o país.

A imprensa norte-americana e analistas especulam sobre como vai se comportar a nova legislatura, uma vez que, durante os últimos quatro anos do Presidente Barack Obama, o Senado – de maioria republicana – deixou de votar em temas polémicos, como a reforma migratória, mudanças sobre controlo de armas e até mesmo o embargo contra Cuba.

São esperadas revisões nas leis tributárias e retirada de restrições de leis de controlo ambientais, porque Donald Trump prometeu cortar impostos e rever medidas ambientais de controlo de emissões de carbono, implementadas por Barack Obama.