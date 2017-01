Morreu Mário Soares

MORREU este sábado, aos 92 anos, Mário Soares, antigo presidente de Portugal e cuja personalidade política se confunde com a história da democracia portuguesa.

Mário Soares, fundador do Partido Socialista (PS), estava internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, há 26 dias. O Governo de Portugal decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.

Entre as pastas que Mário Soares assumiu contam-se ainda a de Primeiro-Ministro e dos Negócios Estrangeiros. As reacções ao seu desaparecimento físico são transversais a todas as áreas políticas e sociais, ultrapassando as fronteiras portuguesas. (RTP)