Suicida mata nove pessoas no Egipto

UM bombista suicida ao volante de um camião de lixo com explosivos fez esta segunda-feira avançar o veículo contra um posto de controlo egípcio junto a um edifício da Polícia no Sinai, matando pelo menos nove pessoas e ferindo dez.

De acordo com responsáveis da segurança e da saúde, o ataque na cidade de el-Arish, na Península do Sinai, foi seguido de explosões pequenas, com militantes mascarados a atirar granadas lançadas por foguetes contra as tropas que se encontravam junto ao posto de controlo.

Três pisos do edifício da Polícia ficaram destruídos, de acordo com as fontes, que indicaram que até agora nove corpos foram retirados dos escombros, alertando que o número de fatalidades pode ser superior. Dez feridos encontram-se hospitalizados.

No posto de controlo, dois agentes escaparam ilesos. Surgiram relatos, não confirmados, de que alguns membros das forças de segurança teriam sido sequestrados por homens armados.

O camião do lixo fora roubado dias antes do município de el-Arish, indicou um dos responsáveis, sob a condição de anonimato, segundo a Lusa.

Nenhum grupo reivindicou ainda a responsabilidade pelo ataque.