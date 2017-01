Portugal rende homenagem a Mário Soares

O FUNERAL do antigo Presidente português Mário Soares inicia dentro de duas horas e meia, 15:30 hora local, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, depois de uma sessão solene evocativa de homenagem nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos.

Na manhã de hoje, centenas de pessoas prestaram homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares e fundador do Partido Socialista (PS), falecido no sábado, antes do mosteiro dos Jerónimos fechar as portas ao público.

Após o acto público seguiu-se o velório reservado somente para a intimidade da família.

Vários populares trouxeram consigo rosas, símbolo do PS, mas também cravos, vermelhos símbolo da liberdade, que entregam a um elemento da agência funerária que depois as coloca junto da urna de Mário soares.

As portas do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, foram abertas cerca das 08.00 horas e minutos depois centenas de pessoas prestaram homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares.

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.

O corpo do antigo Presidente da República está em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos desde as 13.10 horas de segunda-feira, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital com escolta a cavalo da GNR.

O funeral realiza-se, esta terça-feira, pelas 15.30 horas, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato. (JN)