GUINÉ-BISSAU: PM não acredita no alegado assalto ao Parlamento

O PRIMEIRO-MINISTRO (PM) da Guiné-Bissau, Umaro Embaló, disse ontem não acreditar que o gabinete do líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, tenha sido assaltado, como este denunciou na terça-feira.

Embaló disse que deixou de ver cinema, em resposta à pergunta de um jornalista que pediu a sua reacção sobre o alegado assalto ao gabinete do presidente da Assembleia Nacional Popular (ANP).

Sobre o facto de Cassamá criticar a decisão do ministro do Interior em mandar substituir o corpo de segurança no Parlamento, o PM disse ser uma medida tomada dentro da lei.

“Na Guiné-Bissau, o ministro do Interior tem competências para mudar o corpo de segurança do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do presidente do Parlamento”, afirmou Sissoco Embaló.

Falando a jornalistas por ocasião da recepção da selecção de futebol que participou na Taça das Nações Africanas, no Gabão, Embaló frisou que o Parlamento não merece tratamento especial.

O líder do Parlamento tinha criticado a medida, considerando que, de acordo com a lei, a mudança do corpo de segurança só deve ser operada mediante o consentimento do presidente da ANP.

Cipriano Cassamá afirmou que a mudança faz parte de um suposto plano do Governo para assaltar e mudar a direcção do Parlamento e desta forma forjar a aprovação do programa do executivo.

“Vou garantir-vos uma coisa: ninguém irá assaltar o Parlamento e nunca lá irá algum militar. Temos que ser apenas sérios”, defendeu o PM, sublinhando que todos os responsáveis devem obedecer às leis da República.

Enquanto isso, um simpósio organizado pelas Nações Unidas para discutir a reconciliação nacional na Guiné-Bissau, cujo início estava previsto para hoje, foi adiado para Fevereiro, anunciou ontem a organização em comunicado.

A iniciativa conta com a presença do ex-Presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, como convidado de honra, que vai partilhar com as instituições guineenses a experiência timorense de reconciliação.

Por questões de agenda de vários participantes, o simpósio vai decorrer de 08 a 11 de Fevereiro, anunciou a missão da ONU na Guiné-Bissau, com o lema “Enfrentar o passado para construir a Guiné-Bissau de amanhã”.