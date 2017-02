SEGUNDO ADVOGADOS DOS EUA: Trump deve revogar decreto anti-imigrantes

A ASSOCIAÇÃO dos Advogados dos Estados Unidos (ABA, na sigla em inglês) instou o Presidente norte-americano, Donald Trump, a revogar a ordem executiva que impede a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos e a chegada de refugiados.

No final de uma reunião, na segunda-feira, em Miami, no estado da Florida, a câmara de delegados da ABA, composta por 589 membros, aprovou uma resolução em que exige ao Governo que garanta um cumprimento completo, rápido e uniforme das decisões judiciais relativas à essa ordem executiva.

No fim-de-semana, um juiz federal suspendeu a aplicação da ordem destinada a “proteger a nação da entrada de terroristas estrangeiros” e, no domingo, um tribunal de recurso rejeitou o pedido da administração de Donald Trump para restabelecer imediatamente a aplicação do controverso decreto.

A Associação de Advogados, que congrega mais de 400 mil membros, exigiu que, chegada a hora de ditar ordens executivas sobre a segurança fronteiriça, imigração ou terrorismo, se tenha em consideração o devido respeito pela Constituição e pelos direitos relativos ao respectivo processo.

A ABA lançou ainda um apelo para que não se recorra à religião ou nacionalidade como base para proibir a entrada nos Estados Unidos de um indivíduo que cumpra os requisitos para ser admitido no país. Além disso, o Governo – aponta a mesma resolução – deve acatar as obrigações que as leis internacionais impõem, no que diz respeito aos refugiados e ao princípio de não-recusa.

Por último, a ABA considera necessário um sistema transparente, acessível, justo e eficaz para administrar as leis e políticas de imigração dos Estados Unidos, e assegurar a protecção dos refugiados, de requerentes de asilo, de vítimas de tortura e de outras pessoas que mereçam amparo humanitário.