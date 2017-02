QUÉNIA: Justiça anula encerramento de campo de refugiados

O SUPREMO Tribunal do Quénia declarou ontem nula a decisão do governo de Nairobi que pretendia encerrar o campo de refugiados de Dadaab, o maior do mundo, e repatriar os cidadãos da Somália que se encontra no centro.

O juiz John Mativo considerou que a decisão sobre o encerramento do campo de refugiados tinha sido efectuada sem a “devida consulta junto das pessoas afectadas” violando os direitos constitucionais e os processos legislativos.

“A decisão é considerada nula e vazia de fundamento”, disse o juiz do Supremo Tribunal, acrescentando que o governo também não pode dissolver o Departamento para os Refugiados, tal como pretendia.

O governo de Nairobi pode apelar da decisão, no quadro da legislação em vigor no país.

Dadaab acolhe 256 mil pessoas, na maior parte refugiados da Somália, que começaram a procurar acolhimento no Quénia no início da guerra civil, em 1991.

As autoridades quenianas pretendiam fechar o campo em Novembro de 2016 mas adiaram a decisão a pedido das Nações Unidos para o próximo mês de Maio.

O executivo de Nairobi considera o campo de Dadaab um risco para a segurança nacional porque, justifica, os extremistas que se encontravam entre os refugiados estiveram envolvidos nos ataques de 2013 e 2015 na capital do país.

Apesar das acusações de Nairobi sobre os autores dos atentados, a ligação entre os extremistas envolvidos nos ataques e o campo de refugiados nunca foi provada.

“A decisão do governo de dirigir-se especificamente aos refugiados somalis constitui um acto de perseguição de um grupo. É ilegal, discriminatória e, portanto, inconstitucional”, completou o juiz John Mativo, em resposta a uma queixa apresentada pela Comissão Nacional Queniana de Direitos Humanos (KNCHR) e a ONG Kituo Cha Sheria.