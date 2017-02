LEITURAS - Zuma e o Estado da Nação 2017: para além da confusão

INSULTOS e escaramuças marcaram o discurso de 2017 do Presidente sul-africano sobre o Estado da Nação, na noite de quinta-feira. Mas para além desse caos, mostrado em directo pelas televisões, temos que nessa tumultuosa sessão parlamentar, Jacob Zuma apresentou a sua visão para uma África do Sul mais democrática. Economia muito forte, controlada pelo Estado, foi o cerne do discurso do chefe do Estado.

''Racistas, criminosos, (…), traidores, delinquentes”. Estes foram algumas das palavras que os deputados sul-africanos lançaram um ao outro no caos que precedeu o discurso de Jacob Zuma sobre o Estado da Nação na noite de quinta-feira.

O discurso foi atrasado por mais de uma hora.

Os serviços de protecção parlamentar foram chamados e os deputados dos Combatentes pela Liberdade Económica (EFF) retirados à força da Assembleia Nacional, no meio de grande confusão.

A expulsão do EFF foi seguida por uma acção de protesto da Aliança Democrática (DA), cujos deputados abandonaram a sala contestando a presença de soldados no recinto parlamentar e o disparo de gás-pimenta na galeria pública.

A DA e o EFF são as principais forças da oposição na África do Sul.

Depois do caos, o Congresso Nacional Africano (ANC) foi o único partido importante na Câmara a escutar ouvir Zuma.

“Finalmente!” exclamou Zuma quando pode começar o sua intervenção.

Num discurso de mais de uma hora, o presidente sul-africano esboçou um “novo capítulo na transformação ´radical económica”. Isso exigirá uma mudança fundamental na estrutura, sistemas, instituições e padrões de propriedade, gestão e controlo da economia em favor de todos os sul-africanos, especialmente os pobres.

“Vinte e dois anos depois da nossa liberdade e democracia, a maioria dos negros ainda está economicamente destituída de poder (...) Dizemos que devemos ir das palavras aos programas práticos”.

Mas como isso será feito? “O Estado assumirá papel (de destaque) na economia para impulsionar essa transformação. Nesse sentido, o Governo utilizará ao máximo as alavancas estratégicas que estão disponíveis”, disse Zuma. “Isso inclui legislação, regulamentos, licenciamento, orçamento e aquisições, bem como programas de empoderamento dos negros maus abrangentes, para influenciar o comportamento do sector privado e impulsionar a transformação”.

O presidente manifestou optimismo num ligeiro crescimento económico neste ano. “Prevemos uma taxa de crescimento económico de 1,3% em 2017, após uma estimativa de 0,5% em 2016”, disse ele, reconhecendo porém que “a economia ainda não está a crescer rápido o suficiente para criar os postos de trabalho que precisamos.”

“ANC PRECISA DE UMA NOVA HISTÓRIA PARA CONTAR”

Especialistas políticos e económicos avaliaram o discurso do Estado da Nação do Presidente Jacob Zuma e acharam que ele estava faltando.

O economista Azar Jammine disse que o discurso não continha nada susceptível de inspirar mudanças significativas na paisagem económica do país.

“O pior caso não aconteceu. Pensei que ele iria reprimir o monopólio do capital pelos brancos e especialmente a comunidade investidora internacional. Mas ele falou sobre a manutenção de leis que são impopulares dentro da comunidade investidora. Ele não disse nada que possa estimular os empresários a investirem na África do Sul”, disse Jammine.

Mcebisi Ndletyana, da Universidade de Joanesburgo, disse que o ANC “precisa ter uma nova história para contar (…)”.

“Não se trata apenas de suprir necessidades materiais, mas de construir todo o sistema democrático. O ambiente antidemocrático (do Parlamento) e as práticas antidemocráticas mancharam a mensagem (de Zuma)”.

Outros comentadores consideraram que a intervenção de Zuma, mais que o Estado da Nação, foi um discurso de campanha, dirigido principalmente para os militantes do ANC, com o olhar já nas eleições gerais de 2019, depois do fracasso nas eleições para dos governos locais em 2016.

“PRECISAMOS MUDAR A ECONOMIA RADICALMENTE”

Aliás, numa declaração aos partidários do ANC depois de proferir o seu Estado da Nação, Jacob Zuma disse que 2017 será o ano de mudanças no “status” da economia.

“Precisamos mudar radicalmente a economia deste país. Nós, os negros, somos a maioria, mas temos muito pouco a fazer na economia”, disse Zuma, falando aos militantes e simpatizantes do partido reunidos no Grand Parade, na Cidade do Cabo

Ele disse também que o ANC precisava abordar a questão da terra, porque sem terra não haveria empoderamento económico.

“Isto é o que você precisa discutir como as estruturas do ANC e unir atrás dessa visão”, disse ele.

Milhares de apoiantes do partido se reuniram no Grand Parade desde o meio-dia da quinta-feira para assistir a sua SONA num comício chamado "Assembleia do Povo".

Esta foi a primeira vez que o partido organizou uma manifestação no dia do Estado da Nação.

O movimento é visto como um passo do ANC para o recuperar apoio após um sombrio 2016 politicamente, depois do desaire nas eleições dos governos locais.

O ministro dos Desportos, Fikile Mabalula, chefe de campanhas do ANC, disse que o evento será agora organizado anualmente.

Ele também disse que os membros do partido seriam obrigados a dar três dias por mês para interagir com os eleitores.