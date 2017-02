Detido por obrigar a esposa a prostituir-se

UM cidadão de 29 anos, cujo nome não foi revelado, encontra-se detido desde ontem, na quinta esquadra da Polícia na Machava, Município da Matola, província do Maputo, acusado do crime de lenocínio.

Segundo Emídio Mabunda, porta-voz da Polícia da Republica de Moçambique (PRM) no Comando provincial de Maputo, o homem obrigava a esposa a prostituir-se para ganho próprio.

Emídio Mabunda disse que a vítima foi encaminhada ao hospital a fim de ser observada.

O crime foi denunciado por um membro da família do casal, o que culminou com a detenção do indiciado.

Em Moçambique, este tipo de crime é punido com uma pena de 2 a 8 anos de prisão.