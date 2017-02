Confrontos étnicos provocam 20 mortos no Mali

CONFRONTOS entre membros das etnias “peul” e “bambara”, ocorridos na semana passada, provocaram a morte de pelo menos 20 pessoas no centro do Mali, anunciou hoje, quinta-feira, o Ministério da Segurança do país.

O balanço anterior dos confrontos entre os “bambaras”, que são agricultores, e a etnia maioritária no país, os “peuls”, tradicionalmente pastores, era de 13 mortos.

“Três dias depois da violência entre as comunidades, nas localidades de Kama e Sènèbamanan, o último balanço estabelecido é de 20 mortos, 16 feridos e importantes estragos materiais”, especificou o comunicado do ministério.

As escaramuças provocaram também 600 deslocados, segundo a televisão pública ORTM.

Quatro ministros, entre os quais o da Justiça, Mamadou Konaté, deslocaram-se ao local e anunciaram a abertura de um inquérito para que os autores da violência sejam detidos e julgados.

Os confrontos eclodiram depois do assassínio de um “bambara”, em 11 de Fevereiro, imputado a combatentes que se intitulam islamistas, a que se seguiram “represálias” contra os “peuls”.

As tensões são frequentes no centro do Mali, devido à presença na região, desde 2015, de um movimento armado fundado pelo clérigo radical “peul”, Amadou Koufa, aliado do grupo Ansar Dine, do chefe tuaregue Iyad Ag Ghaly.