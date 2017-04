EUA descartam negociações directas com Kim Jong-un

O VICE-PRESIDENTE dos Estados Unidos, Mike Pence, descartou na quarta-feira a possibilidade de negociar directamente com o líder norte-coreano Kim Jong-un como saída para a crescente tensão entre os dois países.

“A única coisa que precisamos de ouvir da Coreia do Norte é que terminaram e finalmente desmantelaram o seu programa de armas nucleares e mísseis balísticos”, declarou Pence numa entrevista à CNN, no porta-aviões USS Ronald Reagan, na base naval de Yokosuka, no Japão.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dito, quando era candidato, que estava disposto a conversar com Kim Jong-un, mas a tensão entre os dois países aumentou depois de Pyongyang ter lançado um míssil no Mar do Japão, no passado dia 05 de Abril corrente.

Trump anunciou então o envio, para a península coreana, do porta-aviões Carl Vinson e frota de ataque, apesar de depois se ter descoberto que se dirigem para o Índico.

O secretário de Estado Rex Tillerson disse na quarta-feira que os Estados Unidos estão a considerar a possibilidade de voltar a incluir a Coreia do Norte na lista de patrocinadores de terrorismo, de onde Pyongyang saiu em 2008.

Entretanto, a Coreia do Norte acusou hoje, quinta-feira, os Estados Unidos de tentarem aumentar a tensão na península coreana com a visita do vice-Presidente a Seul, onde aconselhou Pyongyang a não testar a determinação de Washington.

Os meios de comunicação norte-coreanos fizeram pela primeira vez eco da visita de Mike Pence e da reunião com o Presidente sul-coreano em exercício, Hwang Kyo-anh, num texto publicado no portal de propaganda norte-coreano Uriminzokkiri.

No texto, os Estados Unidos são acusados de “terem perdido a noção da situação e o juízo”, ao quererem avivar o sentimento anti-coreano.

“O novo Governo (de Donald Trump) está no caminho certo para aumentar ainda mais as tensões militares de forma imprudente, ao mesmo tempo que prejudica o regime mediante políticas hostis” e lança uma “campanha provocatória e agressiva” contra o país, de acordo com o texto.

A Coreia do Norte deu como exemplar o anúncio do envio de um porta-aviões nuclear norte-americano e frota de ataque para águas próximas da península coreana e o apelo do "número dois" da Casa Branca para aumentar a pressão internacional e agravar as sanções ao governo.