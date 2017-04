COM OLHAR NAS ELEIÇÕES DE 2018: Tsvangirai e Mujuru unem-se contra Mugabe

DUAS importantes figuras da oposição no Zimbabwe assinaram quarta-feira um pacto no qual prometem trabalhar para estabelecer uma frente unida para desafiar a hegemonia da ZANU-PF e do Presidente Robert Mugabe nas eleições do próximo ano.

Morgan Tsvangirai, cujo Movimento para a Mudança Democrática (MDC-T) é a maior força da oposição no parlamento zimbabweano, e Joice Mujuru, até 2014 vice-presidente de confiança de Mugabe e seu possível sucessor, descreveram o memorando de entendimento como um passo significativo nos seus esforços para formar uma coligação.

O memorando, assinado na quarta-feira em cerimónia pública em Harare, é um sinal do desejo dos dois partidos políticos de explorar a possibilidade de trabalhar juntos na sua tentativa de afastar a União Nacional Africana do Zimbabwe – Frente Patriótica (ZANU-PF, sigla em inglês) e Robert Mugabe do poder em 2018.

Mugabe, de 93 anos, já disse que disputará a eleição de 2018.

Na cerimónia, Mujuru, de 62 anos, líder do Partido Nacional Popular (NPP), disse que levou “mais de seis meses” para chegar a esse acordo, que muitos esperam marcar o início de um forte desafio ao Presidente Mugabe nas eleições para o próximo ano.

“Estamos ansiosos para ver o Zimbabwe ser o grande Zimbabwe por que lutamos”, disse Mujuru, expulsa da ZANU-PF no final de 2014 depois de ter sido acusada de conspirar para derrubar Mugabe.

Tsvangirai, de 65 anos, que tentou e nunca conseguiu destronar o líder de longa data em todas as eleições desde 2000, disse, por sua vez, que “este é apenas o começo da construção de blocos para estabelecer uma ampla aliança para enfrentar a ZANU-PF nas próximas eleições em 2018”.

“Serão celebrados arranjos semelhantes com outras formações políticas (…) “, acrescentou.

Não eram ainda conhecidos detalhes exactos do acordo.

Mujuru disse que dirigiria o comité político enquanto Tsvangirai lideraria o comité diplomático.

“Sabemos exactamente o que deve ser feito”, disse Joyce Mujuru.