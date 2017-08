Ataque contra igreja na Nigéria faz 11 mortos

PELO menos 11 pessoas foram mortas, no domingo, no sudeste da Nigéria, na sequência de um ataque armado contra uma igreja, indicaram esta segunda-feira fontes oficiais.

O ataque, que ocorreu na igreja católica de St. Philippe, em Ozubulu, perto de Onitsha, fez 11 mortos e 18 feridos, indicou o chefe da Polícia do estado de Anambra, Garba Umar.

“De acordo com as nossas informações, um homem armado, vestido de preto e com a cabeça coberta, entrou na igreja durante a missa das 06:00 e abriu fogo”, afirmou.

Segundo as informações da Polícia, o homem terá sido contratado para matar uma pessoa em particular que estaria entre os fiéis, indicou Garba Umar, apontando que ter-se-á tratado de uma tentativa de assassínio relacionada com rivalidades no seio da comunidade local.

Testemunhas relataram, porém, a existência de pelo menos cinco atacantes.

Fonte do hospital universitário Nnamdi Azikiwe, para onde foram transferidas as vítimas, indicou, por seu turno, em declarações à agência noticiosa francesa AFP, que foram contabilizados 12 mortos.

Inúmeros fiéis foram baleados, segundo o mesmo responsável, que não precisou, porém, o número nem a gravidade dos ferimentos.

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, já condenou o ataque, qualificando-o como um “terrível crime contra a humanidade” e de “sacrilégio indiscritível”.

A Nigéria, o país mais populoso de África, encontra-se dividida em sul, maioritariamente cristão, e norte, predominantemente muçulmano.

Os ataques contra igrejas são raros no sul do país, ao contrário do que sucede no norte, onde o grupo extremista Boko Haram tem visado igrejas e mesquitas.