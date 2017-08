FRETILIN lança negociações para formar Governo

O SECRETÁRIO-GERAL da FRETILIN, partido timorense mais votado, disse ontem, no arranque das negociações sobre o futuro Governo, que quer dialogar com Xanana Gusmão por considerar que é "uma figura incontornável" que não pode estar fora do processo.

"Continuo a achar que devo insistir num encontro com ele (Xanana Gusmão) o mais brevemente possível. Respeito todas as decisões que foram tomadas (pelo CNRT, segundo partido mais votado), mas sei que ele é uma figura incontornável que não pode estar fora", disse Mari Alkatiri à Lusa.

"Só amanhã (hoje) é que começamos a falar com os outros partidos e não podemos ir com ideias fixas. Temos que ter abertura particularmente com o senhor Xanana Gusmão, o meu compadre", sublinhou.

Alkatiri falava à Lusa depois de uma reunião de três horas dos 15 elementos da Comissão Política Nacional (CPN) da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (FRETILIN), que venceu as legislativas de 22 de Julho em Timor-Leste.

O Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), liderado por Xanana Gusmão, deliberou numa conferência nacional do fim-de-semana que não vai integrar qualquer coligação de Governo e quer ser oposição, tendo o seu líder apresentado a demissão que ficou suspensa até um próximo Congresso extraordinário do partido.

A FRETILIN escreveu a todos os partidos eleitos para o parlamento - CNRT, Partido Libertação Popular (PLP), Partido Democrático (PD) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) - a propor um diálogo tem em visto a formação de Governo.

Alkatiri deixou em aberto sobre o futuro primeiro-ministro, como minimizou a questão dos prazos para a negociação, recordando que em 2007 demorou-se quase dois meses para encontrar uma solução de Governo. - LUSA