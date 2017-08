SADC aprecia paz e segurança na região

A 37.ª cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) passou em revista a questão da paz e segurança na região, tendo se mostrado preocupado com a situação na República do Congo Democrático.

Os líderes dos quinze países da organização consideram que no geral, a questão da paz e segurança é satisfatória.

Ontem, último dia do encontro, a SADC despediu-se dos Presidentes cessantes de Angola, José Eduardo dos Santos, e do Botswana, Ian Khama.

Segundo a African News Agency, citada pela LUSA, durante as declarações de encerramento do encontro em que esteve presente o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói, em representação do Chefe do Estado, Filipe Nyusi, o presidente da SADC, Jacob Zuma, afirmou que o bloco regional iria perder dois líderes.

“Durante as nossas discussões despedimo-nos do Presidente Eduardo dos Santos, de Angola, que se retira. Eduardo dos Santos foi um dos principais pilares da SADC. Aproveitamos, assim, esta oportunidade para agradecer profundamente o seu contributo para a luta de libertação na região e a sua contribuição excepcional para a SADC”, disse Zuma.

O governante desejou ainda “boa saúde” ao Presidente angolano e “eleições pacíficas em Angola”.

Na mesma declaração, Jacob Zuma prestou também homenagem a Ian Khama que abandonará o cargo em Abril de 2018.

“A este respeito, agradecemos ao Presidente Khama pelo envolvimento e liderança activa na SADC. Recordaremos para sempre a sua liderança da SADC em 2015-2016. Esperamos que, mesmo durante o seu afastamento, continue a contribuir para o trabalho da organização”, disse.

A 37.ª Cimeira da SADC, que começou no sábado e terminou ontem, foi subordinada ao tema “Parceria com o Sector Privado no Desenvolvimento de Cadeias de Valor Industriais na Região”.

Neste contexto, os Chefes de Estado e de Governo da região austral passaram em revista o estágio de integração regional e debateram as oportunidades que o processo de industrialização oferece aos actores económicos nacionais e da região, no contexto do desenvolvimento da Estratégia de Industrialização da SADC 2015-2063 e respectivo roteiro, adoptados durante a cimeira de Harare, em 2015.

O possível acolhimento de novos membros na SADC foi outro dos temas na agenda dos líderes políticos africanos.