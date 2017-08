África do Sul: Tribunal contra libertação de assassino da era do “apartheid”

O SUPREMO Tribunal da África do Sul confirmou sexta-feira um recurso interposto pelo ministro da Justiça, Michael Masutha, contra uma decisão do Alto Tribunal tomada em 2016 que atribuiu a liberdade condicional ao assassino, Janusz Waluse, da era do “apartheid”.

O imigrante polaco tinha quase mergulhado a África do Sul numa verdadeira guerra racial na véspera das primeiras eleições democráticas do país, em 1994, ao assassinar o líder do Partido Comunista sul-africano, Chris Hani, em Boksburgo, perto de Joanesburgo.

Pouco tempo após o assassinato de Hani, a Polícia descobriu uma lista de alvos que tinha o nome de eminentes responsáveis políticos sul-africanos, dos quais Nelson Mandela, o primeiro Presidente negro democraticamente eleito neste país.

Paradoxalmente, foi Mandela que restabeleceu uma calma relativa quando ele se dirigiu, pela primeira vez, em directo na televisão, à nação e indicou que, apesar de se tratar de um homem branco que cometeu este assassinato, foi igualmente uma mulher branca que assistiu a este crime que testemunhou e permitindo assim à Polícia deter Walusz.

Um ano mais tarde, Mandela acedeu ao poder graças a um gesto de reconciliação nacional.

“O caso foi reenviado ao requerente (Masuth) para um reexame e decisão dentro de 90 dias de calendário desta sentença”, indicou o Tribunal na sua decisão.

O Alto Tribunal de North Gauteng atribuiu, em 2016, uma liberdade condicional a Walusz já que ele passou 24 anos na cadeia pelo seu crime odioso.

O seu co-acusado, Clive Derby-Lewis, que tinha fornecido a arma do crime, foi liberto por razão médica em Maio de 2015 e morreu no ano passado.

Após a decisão do Alto Tribunal, a viúva de Hani, Mpho insurgiu-se contra este veredicto.