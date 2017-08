Sismo mata e destrói na Itália

Sábado, 19 Agosto 2017

O DESENVOLVIMENTO e a transformação do mundo só serão possíveis se prevalecer o diálogo entre as pessoas. E foi no espírito do diálogo para a construção social que os deputados de “palmo e meio” se reuniram esta semana na VI Sessão Ordinária do Parlamento Infantil, para reflectir sobre os desafios que... Ler mais..