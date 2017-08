Morto pela polícia autor de ataques em Barcelona

A Polícia catalã confirmou, hoje, a morte do suposto autor do atentado de Las Ramblas, em Barcelona, o marroquino Younes Abouyaaqoub, nesta segunda-feira, depois de uma intensa busca.

O terrorista usava um cinturão com falsos explosivos quando foi descoberto e teria gritado "Allah akbar" (Deus é o maior, em árabe) antes de ser alvejado pelos agentes da polícia.

"Confirmamos que o indivíduo morto no incidente de Subirats é Younes Abouyaaqoub, autor do atentado terrorista em Barcelona", indicou a Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, no Twitter.

O rapaz de 22 anos morreu em Subirats, 50 km a oeste da capital catalã, em uma zona muito pouco povoada.

A polícia enfatizou que continua realizando diligências para verificar se há mais pessoas na zona que possam ter ajudado o suspeito.

"Aqui não vive quase ninguém, é um povoado de 300 habitantes. Está isoladíssimo de tudo", declarou à AFP Arnau Gómez, um morador da região, que vive a um quilómetro do local onde o suposto terrorista foi morto. "Nas colinas há muitas casas de veraneio vazias, é fácil de se esconder", acrescentou.

O marroquino portava um cinturão de explosivos, que foi retirado dele por uma equipa de especialistas.

Abouyaaqoub foi atingido, mortalmente, pela polícia como o "autor do atentado de Barcelona de 17 Agosto", por estar ao volante da viatura que atropelou intencionalmente uma multidão, deixando 13 mortos e 120 feridos no local.

De acordo com imagens divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal El País, Abouyaaqoub escapou ao atravessar o popular mercado de La Boquería, usando óculos escuros. Depois cruzou grande parte de Barcelona a pé, até a saída sul da cidade.

O chefe da Polícia, Josep Lluís Trapero, contou que nesse local, o suposto terrorista esfaqueou um espanhol que estacionava seu Ford Focus e fugiu de um controlo policial. O carro foi encontrado abandonado, com seu proprietário, Pau Pérez, morto a facadas no interior do mesmo.

Com a morte de Pérez, 34 anos, subiu para 15 as vítimas dos atentados de quinta-feira na Espanha, todas elas identificadas, segundo as autoridades.

Ao todo, foram sete mulheres e oito homens: cinco espanhóis, entre eles um menino de três anos, uma hispano-argentina, três italianos, dois portugueses, uma belga, um americano, um canadiano e um australiano-britânico, de 7 anos de idade.

Abouyaaqoub pertencia a uma célula de doze membros que participaram no duplo atentado de Barcelona e Cambrils, uma localidade costeira 120 quilómetros ao sul, onde uma mulher morreu e mais seis pessoas ficaram feridas.