Angola: As eleições de uma nova era

MAIS de nove milhões de angolanos são chamados às urnas hoje em eleições gerais que, qualquer que seja o partido vencedor, marcarão o início de uma nova era na história da construção democrática do país.

O Presidente José Eduardo dos Santos abandona o poder após quase 40 anos e deixa o lugar para o vencedor do escrutínio de hoje.

Seis formações políticas, entre as quais uma coligação, disputam os 220 lugares da Assembleia Nacional. Com o Presidente da República a ser eleito de forma indirecta, os cabeças-de-lista dos partidos concorrentes assumem-se como candidatos à sucessão de Eduardo dos Santos na chefia do Estado.

Assim, o próximo presidente angolano será um dos seguintes: João Lourenço (MPLA), Isaías Samakuva (UNITA), Abel Chivukuvuku (CASA-CE), Benedito Daniel (PRS), Lucas Ngonda (FNLA) e Quintino Moreira (APN).

MPLA COM JOÃO LOURENÇO

A criação de pelo menos meio milhão de empregos em Angola, reduzir um quinto à taxa de desemprego de 24% e instituir o rendimento mínimo social para as famílias em pobreza extrema são algumas propostas do MPLA para a próxima legislatura. No poder desde 1975, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) concorre às eleições de hoje com João Lourenço como cabeça-de-lista. Durante a campanha eleitoral terminada oficialmente na segunda-feira, o discurso de João Lourenço foi marcado pela insistência no combate à corrupção, que diz colocar em causa "a reputação" de Angola no plano internacional. "Se tivermos a coragem, a determinação, de combatermos a impunidade, com certeza que conseguiremos combater a batalha da luta contra a corrupção", apontou o vice-presidente do MPLA e candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos, chefe de Estado há 38 anos. Eduardo dos Santos não vai a votos, mas mantem-se como presidente do partido, presumivelmente até 2018. O cabeça-de-lista do MPLA assume que quer ficar na história como o "homem do milagre económico de Angola" e não equaciona qualquer cenário além da vitória eleitoral hoje.

UNITA OUTRA VEZ SAMAKUVA

Isaías Samakuva considera que "é um dever patriótico mudar de vida e dizer ao MPLA que vá descansar um bocado (…) Vamos mudar", disse o cabeça-de-lista da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). O partido fundado por Jonas Savimbi promete uma agenda de governação até 2030, "participativa e sem revanchismos". "O regime do Presidente José Eduardo dos Santos deixa o país com uma profunda crise de valores, um Estado predador, uma Constituição atípica, uma economia prostituída, uma dívida pública insustentável e um sistema financeiro opaco, sem credibilidade. Pela sua dimensão, esses problemas não podem ser resolvidos numa só legislatura, em cinco anos", defende o partido do ‘Galo Negro' no seu manifesto eleitoral. "Chegou a vez de os angolanos elegerem um Governo que oiça a todos porque com todos dialoga e inclui as aspirações de todos na sua agenda. Este Governo será de inclusão, para se fazer uma mudança tranquila sem revanchismos, sem vinganças ou outras formas de humilhação e violência político-partidária", refere a UNITA.

ABEL CHIVUKUVUKU E A CASA-CE

A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) apresenta-se a votos nas eleições gerais de hoje com a promessa de implementar o poder autárquico em Angola até 2019 e de rever a Constituição quanto à forma de Estado e ao sistema de Governo. "Se tivermos eleições justas, livres e transparentes, acredito que haverá mudança no país", afirma Abel Chivukuvuku. Depois da estreia nas eleições de 2012, assumindo-se então como segunda força política da oposição em Angola, a coligação liderada por Chivukuvuku, agora integrada por seis partidos, com que volta a ser o cabeça-de-lista, compromete-se em "construir um Estado democrático e de direito, com efectiva separação de poderes e interdependência de funções, estabilidade institucional e respeito pelos direitos humanos".

PRS DE BENEDITO DANIEL

O PRS propõe aos angolanos uma revisão da Constituição, "consubstanciada nos princípios do regime democrático e social, fundado na representação do povo e no modelo de governação federal (…)". O Partido de Renovação Social, liderado por Benedito Daniel, que é também cabeça-de-lista, defende a "adopção de uma constituição federal" para "assegurar na prática aos angolanos e a estrangeiros residentes em Angola a inviolabilidade dos direitos e liberdades fundamentais”.

Essa reforma passa, desde logo, pela reorganização do poder legislativo, com a "câmara dos deputados ou câmara baixa", a eleger proporcionalmente pela população de cada estado e a "câmara de representantes ou câmara alta", com a igualdade de representação dos estados.

Angola está actualmente dividida em 18 províncias, com os respectivos governos provinciais. A proposta do PRS, cuja maior representatividade é junto do eleitorado do leste do país, implicaria a transformação dessas províncias em Estados federados, aos quais o partido defende "a concessão de autonomia política, administrativa, legislativa e financeira".

FNLA DE LUCAS NGONDA

A FNLA propõe uma reforma do Estado angolano, com Assembleia Nacional e Senado, regressando ainda a figura do primeiro-ministro como chefe do Governo. As alterações passam pela "revisão ou aprovação" de uma nova Constituição da República. Partido histórico, a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) caiu muito de contexto de peso político no país. Com Lucas Ngonda, presidente do partido, a encabeçar a lista às eleições de hoje, a FNLA quer uma aposta prioritária nas culturas agrícolas tradicionais do país, como o café, arroz ou algodão, que "deverão merecer uma atenção particular" do Estado na "concessão de créditos reembolsáveis depois de cinco anos de trabalho". A criação de uma Alta Autoridade de Combate à Corrupção e medidas para garantir a laicidade do Estado angolano como inquestionável constam igualmente da proposta eleitoral do partido fundado por Holden Roberto, uma das figuras do processo de libertação angolana.

QUINTINO MOREIRA E A ESTREANTE APN

A Aliança Patriótica Nacional (APN), que se estreia em eleições, promete criar mais de um milhão de empregos na próxima legislatura e duas capitais para o país, uma político-administrativa e outra económica. As medidas constam do manifesto eleitoral que o partido, fundado e presidido por Quintino António Moreira, que é cabeça-de-lista, pretende fazer eleger hoje, o qual destaca a juventude "como faixa etária prioritária". Apresentando-se como "o partido da nova geração", a APN assume igualmente o compromisso de consolidar um "Estado unitário verdadeiramente descentralizado e desconcentrado", nomeadamente com uma "nova capital política e administrativa e uma capital económica", assentando em visões de "geopolítica e geoestratégia".