Secretária executiva da CPLP diz: Situação na Guiné-Bissau é “complicada”

A SITUAÇÃO na Guiné-Bissau é “complicada”, pois “continuam a persistir o extremar de posições entre as partes envolvidas”, considerou segunda-feira em São Tomé a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria do Carmo Silveira.

A secretária executiva da CPLP, que conclui hoje uma visita de três dias a São Tomé e Príncipe, seu país, lembrou a sua recente deslocação a Bissau, onde constatou que “as posições estão muito extremadas”.

“Todos reconhecem que é necessário dialogar mas muito pouco é feito em termos de iniciativas concretas no sentido de se encontrar uma plataforma para esse diálogo”, salientou.

Maria do Carmo Silveira sublinhou que “o Acordo de Conacri tem sido bastante deficiente” e a sua implementação “continua a suscitar problemas”.

O Acordo de Conacri, patrocinado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), prevê a formação de um governo consensual integrado por todos os partidos representados no parlamento e a nomeação de um primeiro-ministro de consenso e da confiança do chefe de Estado, entre outros pontos.

O actual Governo da Guiné-Bissau, de iniciativa presidencial, é suportado por somente um dos cinco partidos com assento parlamentar.

A secretária executiva da CPLP referiu que a organização que dirige entende que o conflito político em Bissau é “um problema político interno”, reconhece que “em democracia é normal que haja divergências políticas, porque unanimismo não é bom”, mas que o importante é que “as soluções para os conflitos, para as divergências políticas sejam encontradas dentro do quadro constitucionalmente constituído”.

Maria do Carmo Silveira lamenta que as “tentativas no terreno” para encontrar uma solução para o diferendo ainda não tenham “resultados muito positivos, porque o impasse continua”.

“Continuamos a apelar às partes no sentido de cumprir os acordos estabelecidos e as recomendações das instituições internacionais como as Nações Unidas e o grupo do P5 (União Africana, ONU, CEDEAO, CPLP e UE) ”, disse.- LUSA