ENTRE ASPAS - A nova cara do Jardim da Malanga

AS Parcerias Público-Privadas (PPP) consistem em contratos estabelecidos entre uma entidade pública - administração central, municipal ou empresa pública - e uma entidade privada, para a construção, por exemplo, de uma obra vista como um investimento de interesse público.

As entidades privadas que estabelecem os contratos de parceria com o Estado ou com os municípios podem ser consórcios constituídos por várias empresas privadas. Podem ser igualmente empresas individuais. Geralmente, o estabelecimento de uma PPP tem como objectivo permitir a construção de infra-estruturas importantes para a população, mas sem obrigar o Estado ou os municípios a arcarem com os custos da sua construção.

Assim, no lugar de uma obra ser construída através da tradicional empreitada e/ou de concursos públicos e suportada pelo Estado ou por um município, estabelecem-se, por exemplo, acordos com entidades privadas que se comprometem a executar a obra e a suportar os seus custos, com a contrapartida de lhes ser entregue a concessão da infra-estrutura durante um determinado período de tempo.

A anteceder o estabelecimento de uma PPP, o Estado ou os municípios procedem a estudos comparativos entre os custos a longo prazo que a obra pública que se pretende realizar terá se for construída neste regime e os encargos que representará se o investimento e a execução forem inteiramente assumidos pelo Estado ou por um município. A PPP só pode ser estabelecida se os cálculos concluírem que há maior proveito nesta modalidade. A sua duração varia em função da dimensão e do custo da infra-estrutura.

JARDIM DA MALANGA: DE COVIL A UMA BELEZA SEM IGUAL

Vem esta longa explicação a propósito do “boom” da reabilitação dos espaços de públicos (jardins), que a cidade de Maputo vem testemunhando ao longo dos últimos anos. Primeiro foi o Jardim Dona Berta, na Avenida Vladimir Lenine, e depois o jardim próximo à Igreja da Malhangalene – Rua da Resistência. Seguiram as peugadas o Jardim dos Professores, próximo da Josina Machel. Mais tarde coube a vez ao ultimamente designado Jardim dos Madjermanes. A “epopeia” reabilitadora desaguou há poucos meses no Jardim da Malanga, próximo do Clube Matchedje, na entrada do Bairro Malanga.

É sobre este jardim (o da Malanga) que pretendo tecer algumas considerações. Ou melhor, é sobre o que ali foi feito, e sobre o que é hoje aquele espaço, que pretendo falar. Sendo eu morador daquela zona há precisamente 32 anos, arrisco-me a afirmar que conheço grande parte das etapas por que passou aquele jardim. Para nossa (dos moradores da zona e de outros cidadãos) infelicidade, o espaço já “acolheu” ladrões e assassinos que durante o dia se faziam passar por gente normal para à noite enveredarem pelas suas façanhas banditescas. Cidadãos das mais variadas faixas etárias foram ali assaltados, sendo de destacar aqueles que estudam ou trabalham à noite, ou aqueles que regressam ou vão a caminho de vários destinos.

Para se defenderem das malfeitorias dos criminosos que haviam transformado o local no seu quartel-general, moradores da zona – eu incluído, tiveram, em algumas ocasiões, de fazer patrulhamentos já que nem sempre a Polícia se faz presente quando necessária. Cansados dos assaltos, alguns moradores (militares ou polícias), tiveram de utilizar as armas correspondentes para dissuadir os assaltantes.

A nova cara do Jardim da Malanga transmite várias mensagens, a começar pela de segurança, seguindo-se a da estética e terminando na da função do local – espaço para a diversão da pequenada. Sobre este último aspecto, no último fim-de-semana o local tornou-se exíguo para tanta pequenada para ali levada pelos progenitores, levada pelos irmãos, levada pelas irmãs, etc. Foi lindo. Lindo demais. E nós agradecemos.

A nova cara do Jardim da Malanga tornou-se possível graças às famosas Parcerias Público- Privadas. PPPs que são uma nova forma de resolver problemas que os cofres do Estado ou os dos municípios não podem suportar. Não há dúvidas quanto ao facto de que as PPPs trazem de facto vantagens, algumas das quais beneficiam o público. É em nome desse público que eu transmito as minhas felicitações ao Conselho Municipal da Cidade de Maputo e aos seus parceiros.

Marcelino Silva