MOTHO-MOTHO - Desprezar o trabalho do outro

DOZE e trinta (12.30) horas. O telefone fixo toca. A secretária interrompeu a refeição de “magungu” que tomava. Antes de atender resmungou: “mas quem é esse que se lembra de ligar a esta hora do almoço, hein? Será que essa pessoa não come? Antes de pegar no auscultador, preparou aquela voz profissional, tipo de uma radiofónica. De seguida vestiu aquele sorriso e simpatia que a profissão exige…: -“Boa tarde. Jornal Notícias. Tenha a bondade. Em que posso ajudá-la?”.

Do outro lado da linha, a voz era refinadíssima. O sotaque devia ser trasmontano, ou talvez alentejano ou ainda madeirense. Mesmo no meio de muitas dificuldades, a secretária, que afinal era uma profissional que “já comeu muita farinha”, não se atrapalhou. Pegou nas palavras-chave.

- A senhora deseja falar com o senhor director, é isso?

- Afirmativo, minha senhora!

- Sinto muito. O senhor director está ocupado. A senhora não se importa de me informar qual é o assunto?

- Assunto? Ora essa! Era só o que faltava! Eu pretendo falar com o senhor director, agora! Diga que venho da prestigiada Editora “Ler é Maning Nice”.

Ao ouvir aquela ordem atrevida vinda do outro lado da linha, a secretária amarrou rugas. E falou com os seus botões: “puxa, quem pensa que ela é, hein? Quer dar-me ordens aqui no meu sector? Olha, aqui mando eu, puxa!”. Rapidamente teve que controlar a sua emoção. Como uma profissional que se preza, conteve-se. Fingiu aceitar “engolir em seco”. Era vítima de “ossos de ofício”. E na maior calma, sem perder a compostura, a secretária respondeu com voz sorridente: – Olha minha senhora, vou pedir-lhe apenas um pouco de paciência. Já estou a ligar para o senhor director. Farei de tudo para que lhe conceda pelo menos um minuto. Mantenha-se em linha, se faz favor”.

Pouco tempo depois o director falava com a senhora. A secretária fechou os olhos e respirou fundo! Uff! Mesmo com o apetite sequestrado, retomou ao seu “magungu”.

Às 14.00 horas, o director chamou ao seu gabinete o autor destas linhas (sim, eu mesmo)!

Foi breve: “Binó, tem uma editora escolar que está interessada em publicar uma das tuas crónicas num livro de Português da 8.ª classe. É a crónica “Breve entrevista a José Craveirinha”, de 8 de Junho de 2008, retirada da coluna “Só o que aconteceu”. Eu, na qualidade de gestor do Jornal, não vi nenhum inconveniente nisso. Acho que até prestigia o Jornal e a ti como autor. Todavia, eles vão entrar em contacto contigo para a negociação final, já que és o autor intelectual do texto”.

Saí feliz. Até me esqueci que estava no gabinete do “boss”…meti as mãos no bolso e pus-me a assobiar. Tinha os pés em levitação. Caminhava sem tocar o chão.

No mesmo dia, a editora trocou e-mails comigo. No final quis saber se eu ganharia algum “mussuruku/mola/grana/taco” pela publicação. A resposta foi a mais divertida que já ouvi: “nós publicamos “mahala”! Perguntei se o livro era de distribuição gratuita ou estaria à venda? A resposta foi como se eu estivesse a ver na tela “Pica-pau” ou “Tom & Jerry”...ri-me até não aguentar! Afinal eles iriam “vender bem mesmo!”. Eu devia entregar o meu trabalho de borla! Tipo, trabalho voluntário! Lembrei-me daquele slogan da década 80: “exploração do homem pelo homem”! Quando torci o nariz com a proposta da editora “Ler é Manig Nice” tentou convencer-me que eu ganharia “reconhecimento” (sairia do meu estatuto de “zé ninguém” e seria uma espécie de “figura pública”). Eu disse quero continuar a anónimo! Mais tarde, escudaram-se numa tal “lei” que “determina” que os autores disponibilizam seus materiais (textos e fotografias) grátis! Mandei-os passear!

O mais caricato nisso tudo, foi de a editora ter-me “confessado” que percorreu todos os arquivos de Maputo e não achou uma entrevista com o poeta José Craverinha (por outras palavras, meu texto afinal era uma “joia”…!O poeta “Zé” não dava entrevistas!).

Aqui fica um excerto da entrevista com o escritor José Craveirinha:

- O que é para si o acto da escrita?

- Escrever é um acto a que devemo-nos obrigar quando de facto queremos. E que a escrita corresponda a algo que seja verdadeiro, não só dentro de nós, mas como dentro dos outros, dentro de tudo que se passa à nossa volta.

- Como vê a literatura moçambicana hoje?

- A literatura é um dever. A literatura moçambicana não se pode pôr assim em termos de separação. É uma literatura única: todo o Moçambique é um painel riquíssimo para levar as pessoas a reinventarem o tempo.

- Com a idade que tem, vai continuar a escrever?

- Não sou eu que acho. É o tempo. O tempo é que determina: se devo estar, se devo ficar, ou se devo continuar.

- O que acha dos jovens escritores?

- Alguns escritores jovens são bons a escrever, mas encontram-se um tanto perdidos neste hoje (faz uma pausa e emociona-se).

- Não entendi. Pode explicar melhor?

- Eles precisavam de sofrer um pouco mais!

- Mas então que mensagem deixa para os debutantes da escrita?

- Que os jovens da minha terra continuem o resto. Há muito que dizer. Há muito que escrever. E há muito que ler.

- Acha que durante estes anos todos valeu a pena apostar na Literatura?

- No meu foro íntimo, cá por dentro de mim, eu acho que valeu a pena. Mesmo mal, mas valeu a pena sim.

