MOTHO-MOTHO: “Portagem” da bocaria do Hulene

SOU fã da Lixeira do Hulene. Impressiona-me aquela vida palpitante e de louca efervescência. Gosto daquele “império” místico que junta lixo, pessoas, recursos e trabalho.Quem nela entra à procura de “pão” nunca sai de mãos vazias. Vendo o que se faz ali, percebe-se o sentido daquele trecho do Hino Nacional “Pátria Amada” que diz:“ milhões de braços uma só força! Oh Pátria Amada vamos vencer”!

Nesta lixeira vive-se um dinamismo de trabalhadores incansáveis. Uma experiência colectiva fantástica. Grande atitude perante o trabalho (penoso) durante 24 horas.

Fascina-me igualmente aquele seu ar contestatário e quase libertino. Trazem no rosto um ar reivindicativo. Típico de gente excluída e “outsider”. Eles trabalham individualmente, mas são tão unidos entre si, principalmente contra os intrusos. Em conjunto, defendem o seu “quintal”.

Gosto também da designação atribuída a este “império”: “bocaria”.

A “bocaria” tem um lado que sempre me chama a atenção, o de renovar e reinventar constantemente. Um indivíduo passa pela manhã e depara-se com um monte de papelão à venda na berma da estrada. No mesmo dia, à tarde, no mesmo espaço, está na “bolada” madeira, restos de mobília diversa. No dia seguinte, ao passar pelo mesmo local, encontra material de escritório, desde persianas, secretárias, monitores de computadores, pastas de arquivos, entre outras coisas. No dia seguinte, a “montra” muda de rosto…vende-se pneus recauchutados, jantes, para-choques, retrovisores, para-brisas rachados, portas de viaturas e volantes. Num outro dia, o mesmo espaço oferece material da casa-se-banho: espelhos, pias, banheiras, bidés, torneiras e rolos de papel higiénico. Ali na “bocaria” cada dia tem sempre uma novidade. Nenhum dia é igual ao outro.

Ora, a crónica de hoje pretende falar de um “fenómeno” que ocorre naquela lixeira do Hulene. A montagem de uma portagem fictícia. Uma obra para extorquir motoristas. Este “fenómeno” acontece geralmente pela manhã. À hora de ponta. De trânsito infernal. Os carros naquela aborrecida fila. Então, o pessoal da “bocaria” encontra uma saída: abre uma nova “faixa de rodagem” na parte lateral da estrada e monta uma “portagem”. No espaço reservado aos peões. A esta “faixa”, eles denominam “via-rápida, só para quem tem pressa”! Dizem que estão ali para safar os trabalhadores atrasados para não perderem os seus empregos. Cada carro que usa a referida “portagem” paga 10 meticais. Nesta “portagem pirata”, não há essa coisa de “recibo e não recibo”. Quando o automobilista entrega a sua moedinha, recebe esta mensagem: “Baza lá bró”, ganha tempo….Deixa lá aqueles parvos “kakatas” com gesso no braço…Aqueles vão continuar a sofrer ali no engarrafamento. Chegarão atrasados nos seus serviços.” E a seguir viram-se para os carros do engarrafamento: -hei vocês ai, seus “feleilões”! Avarentos! Canguinhas!…Continuem a poupar o vosso dinheiro ok?…Lembrem-se que quando morrerem, não vão levar nem um tostão para o céu…e sereis enterrados por pessoas e não por esse vosso dinheiro que tanto amam! E todos vocês estão a dever a morte. Ainda devem à terra. Ela aguarda-vos, tal como cantou o trovador Alberto Machavele em “Giwa hi Missava”(também conhecida por “Ha deva”, recentemente recriada por Jimmy Dludlu para o CD “In the Groove”).

Ora, para quem se colocar na faixa da “portagem” e recusar-se a pagar os 10 MT, corre o risco de ter o seu carro vandalizado. Os passageiros “apanham” sova e podem ficar sem os seus pertences.

Nesta lixeira já vi tanta coisa a acontecer. Uma das coisas que gosto desta malta da “bocaria” é a sua liberdade. São tipos livres!

Certo dia, eu passei num “chapa” e vi uma imagem forte e arrepiante que me marcou até hoje. Chovia forte. Era dia de vendaval. A rádio e TV anunciaram mau tempo. As ruas estavam desertas. Cortaram a luz. As copas das árvores baloiçavam com a fúria do vento forte. Chovia há cântaros. Ao passar pela “bocaria” inacreditavelmente, tinha perto de 20 catadores ao relento. Uns de tronco nu. Outros com as vestes ensopadas até aos ossos. Molhados até ao limite! Estavam em redor de um grande pneu “caterpillar” que cuspia fortes labaredas e fumaça. Todos de pé, cantavam alto à capela, o tema “Vadha voxê”, do malogrado Jeremias Nguenha, que numa tradução livre diz algo como “comem sozinhos!”. O maestro, com uma garganta de ouro, exibia esse seu dom com alegria no cantar. Os outros acompanhavam-no a plenos pulmões e o resultado daquilo era um espectáculo único. Irrepetível. Uma sinfonia cheia de harmonia. Yá, com essa cena eu rendi! Confesso que Chorei! Abri o meu peito e deixei que a melancolia entrasse. Aquilo era de cortar a respiração. Muito intenso e profundo. Ver aquele rico património humano a cantar a plenos pulmões debaixo de um forte vendaval…foi como se tivessem me retirado o tapete! Parecia surrealismo. Ou uma realidade ficcionada. Todos nós, passageiros do “chapa”, emudecemos! Até hoje, não entendi o alcance daquela mensagem, se bem que aquilo era alguma mensagem que faziam passar. Quem sabe, talvez fosse uma pura e simplesmente para celebrar a vida…

Tenho toda a certeza que aquela foi a melhor imagem que guardo no olhar e na alma.

ALBINO MOISÉS - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.