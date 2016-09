MOTHO-MOTHO - Sentado a bordo com um traficante

ESTOU no agitadíssimo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no Brasil, principal porta de entrada e saída do país “verde-amarelo”. Encontro-me em trânsito. Vou para “djubek” (Joanesburgo) vindo do Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Finalmente chegou a minha hora de embarcar. É um avião de bandeira sul-africana, a SAA. No avião, sentei-me junto ao corredor. Isso deixou-me “maning lixado”. Aquela era a primeira vez que viajava longe do assento preferencial: a janelinha.

Seguiu-se aquele movimento agitado de arrumação de bagagem no porta-malas. Minutos a seguir o ambiente ficou calmo. Cada passageiro ocupou o seu lugar. A porta do avião fechou. É hora de “bazar”. Tchau Brasil, até um dia! Eu estava ali entretido a ver a lista de MP3…e não é que me surpreendi com a música de Jimmy Dudlu e Wazimbo! Eureka! Saltei de contentamento. É “maning” raro calhar com a música moçambicana a bordo! Mas porque será?

Entretanto, a minha celebração foi interrompida. O comandante do voo resolveu reabrir novamente a porta do avião! E voltaram a colocar as escadas!

Inesperadamente, entraram no longo corredor do avião seis polícias fardados. Força combinada da Polícia Federal, brigada anti-narcotráfico e migração. O avião ficou momentaneamente em silêncio absoluto. Ficamos todos assustados. Parecia uma cena de sequestro em cinema.

Sem perder tempo, entraram em acção, com um olhar frio e profundo; observavam o rosto de cada passageiro. Pelos vistos eles já tinham o perfil das pessoas a inspeccionar. Ao passar junto ao meu assento, um dos agentes parou. Epá! O meu coração quase congelou. entredentes, perguntei-me “o que se passa? Porque parou logo aqui ao meu lado? De quem procuram?”. O polícia imóvel ali ao meu lado tinha ar de poucos amigos e era bastante agressivo. Apontou para o passageiro ao meu lado, meu vizinho, ele ocupava o assento da janela. Pediram-lhe passaporte. O homem exibiu-o. Era um sujeito que estava relaxado e bem-disposto. Parecia tranquilo e muito feliz por regressar à casa. Trajava de preto, uma colecção cara da “Versace”. Os agentes perguntaram: - o que o senhor veio fazer ao Brasil? Ele respondeu na sua língua materna. Fingiu não entender Português. Perguntaram se falava Português, Inglês ou Francês. O homem voltou a responder na sua língua. Os polícias perguntaram: onde está a sua bagagem? Retorquiu novamente na sua língua, criando um ruído na comunicação. O visado falava pausadamente e mantinha uma calma daquelas! Nenhum sinal de tensão e pânico. Tipo “quem não deve, não teme”…

Como o diálogo era de “surdos”, um dos polícias, já impaciente, aproximou-se do porta-malas que se encontrava junto dele. Abriu! Seguiram-se gritos e aplausos: “aqui está a mala!” Todos festejaram vitoriosos por cumprir com a missão que os levou a perturbar passageiros a bordo!

De repente, pareceu que o coração do homem suspeito parou! Vi no olhar dele tristeza e desilusão. Toda a farsa acabou. Agora estava em apuros. A mala encontrada tinha sido “scanneada” e detectada substancia proibida. Na circunstância, uma unidade anti-narcotráfico reteve a referida mala para inspeccionar. O passageiro que a transportava também fora barrado para investigação.

Porém, naquele aeroporto, de forma misteriosa, a mala e o respectivo portador sumiram sem deixar rastos. Os seguranças que vigiavam o passageiro “ficaram malucos”…incrédulos! Como ele conseguira zarpar daquele cerco tão apertado, levando consigo a mala? Isso deixou os agentes estupefactos.

Foi então que desencadearam uma operação de “caça ao homem”. Vasculharam todo o aeroporto mas, “putus”! Nem sequer sombra! Sumiu como um “naparama”!

Afinal, a mala e o seu portador impedidos de embarcar tinham engenhosamente alcançado o avião (e o suspeito estava bem sentadinho ali ao meu lado. Épa!) e prestes para deixar o solo brasileiro. A mala transportava grande quantidade de heroína! Droga pesada. E agora, ele iria responder pelas consequências de tráfico de estupefacientes! A pena era severa! Aquela era mais uma vítima do dinheiro fácil que se ganha com a “bolada” de estupefacientes.

Um agente pediu que o passageiro desembarcasse com a sua mala.

Foi aí que o “meu vizinho”, que antes só falava língua materna, falou pela primeira vez em Português: “por favor, eu preciso viajar neste voo. Tenho minha esposa e filhos doentes. Por favor deixe-me partir. Podem ficar com a mala. Ela não é minha. Alguém pediu-me para entregar a um amigo na Nigéria”.

-Olha “gentxe”…o cara agora já sabe falar Português! Que estranho! Esse cara tá brincando com a “gentxe”! Olha cara, tu vai pagar pesado! Como aprendeu agora mesmo a falar tão bem Português, hein? Você vai apodrecer na cadeia de Carandiru, a pior cadeia de toda a América Latina, entendeu? Retira do avião tudo o que é seu e acompanha-nos”

Tremi quando um dos polícias perguntou: “você está sozinho?”…Ele confirmou que viajava só (imagine ele dizer isto, mesmo a brincar: “estou com este “brada” aqui ao meu lado…).

Foi inacreditável ver aquele homem a desembarcar. Já tinha praticamente “deixado” o solo brasileiro…Lembro-me do seu olhar triste ao cruzar a porta…Ele não voltaria para casa tão já…os filhos e esposa ficariam privados do seu afecto…Fiquei chocado.

