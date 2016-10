MOTHO-MOTHO - Ser “Dj da Rádio” não é brincadeira

ESTOU sozinho em casa. Tudo está calmo. Na paz da solidão. Experimentei, então, uma sensação de ausência comigo próprio. Para me abstrair, resolvo investir o meu tempo a escutar música. Mas não quero música de lugar-comum.

Quero ouvir uma música meio esquisita. Que insere em simultâneo, o ambíguo, o racional, o inexistente, o honesto, o rigoroso ou o lúcido... enfim. Algo abstracto e neutro que me leva para um mundo misterioso.

Procuro algo que transpõe o passado, presente e o futuro. Uma música que atravessasse o rio Licungo, o Zambeze, o Nilo, o Mar Vermelho, o Oceano Índico, a Atlântico e o Pacífico. Quero escutar algo que simultaneamente comunique e descomunique.

Desse modo, fixo-me na observação do meu catálogo de discos. Percorro com o olhar cheio de incerteza toda a prateleira. A minha prospecção faz alusão ao tempo e ao espaço de edição dos álbuns.

Depois de muita “garimpa”, deparou-se-me um CD de origem russa e detenho-me. É um disco que não tem nenhuma relação comigo. É música erudita. Música sinfónica tocada por uma orquestra de Petersburgo. Por outras palavras, música que pessoalmente não faz o meu estilo. Não gosto daquilo (não me critiquem, gostos são gostos!). É um disco que mantenho ainda conservado ali, porque me foi oferecido em mão por um regente musical de música clássica. O CD faz parte das coisas que guardamos com carinho como “troféus” no exercício da profissão.

Era um álbum sem definição clara, justamente, aquilo que eu procurava naquela hora de solidão, ou seja, que fosse tríplice: estranho, diferente e esquisito, mas que me atingisse objectivamente a alma.

Pu-lo a tocar. O disco bateu-me em cheio como o sol implacável de verão ao meio-dia na praia da Ponta d`Ouro, KaTembe, Zalala, Wimbe, Zanzibar, Algarve, Montenegro ou Copacabana.

Ureka! Ureka! Descobri! Caramba! Era aquilo que eu procurava, pá! Uma daquelas obras que a gente muitas vezes se engana, julgá-las pela capa! A aparência ilude (nem sempre uma capa feia é sinónimo de conteúdos “combalidos”). Foi então que me permiti embarcar na nau para uma viagem ao impossível... com aqueles sons mais ou menos do além, embriagantes e ao mesmo tempo sufocantes.

O disco é de Igor Strawinsky (que mais tarde se tornou cidadão norte-americano em 1945). Lembrou-me a atitude da aranha que espera pacientemente a sua presa no centro da teia. Strawinsky sabia que um dia alguém, ainda que não fosse eu, o sacudiria daquela “poeirada” para um leitor...e chegar afinal o dia há muito esperado.

Colocado no leitor, o CD revelou-se um rasgo poético e um desafio às potencialidades da técnica instrumental; uma música depurada; simultaneamente embriagante e sufocante.

Ora, foi enquanto eu sorvia esta rara obra sinfónica que me recordei de um episódio contado pelo falecido professor Faustino Chirute, maestro do Majescoral. Justino era formado na Conservatória Estatal de Cazaquistão e licenciado em Regência de Orquestra Sinfónica e Corais.

Aconteceu assim: na década oitenta morreu um presidente russo, da extinta URSS. E na época, o Governo moçambicano decretava luto nacional no país, dada a afinidade com o bloco soviético. E durante esse período com bandeira à meia-haste recomendava-se, às rádios, música fúnebre.

A Rádio Moçambique, comprometida com causas nobres, não se furtou da sua obrigação de servidor público: pôs a tocar música clássica. Solene. Durante toda a manhã, tocou música sinfónica. Reportório russo. Temas de orquestras sinfónicas, de conceituados compositores.

Corria tudo tão bem. O sonorizador ou “Dj” em serviço ia tocando a linha de música clássica recomendada (no período de luto).

Todavia.… como sempre nestas coisas, “no melhor pano cai sempre a nódoa”…afinal o “Dj” sem saber, estava a tocar temas eruditos, mas de linha de comédia. Ou seja, música clássica humorística. Temas divertidos. Mas que impostura! Logo em pleno tempo de dor e consternação nacional. Era como, por exemplo, você leitor em plena observância de luto ficasse sentado no sofá a divertir-se com “Tom & Jerry”, "Pica-pau",“Mr Bean” “Bud Spencer e Trinita” ou “Gendarme em Nova York”.

Segundo o professor Justino, a embaixada russa e outras pessoas entendidas na matéria de música clássica, “foram a correr” para aquela estação emissora para rectificar o erro que escandalizava o país...Mais tarde, comprovou-se que o sonorizador não agira de má-fé. Tinha sido vítima de falta de conhecimento e informação sobre o conteúdo daquele estilo musical.

Dois dias passaram. A Embaixada russa “zangou”…estacionou na Rádio, um camião “Ziro”, transportando uma doação de “maning” música sinfónica, tudo para se evitar erros, futuramente!

