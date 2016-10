MOTHO-MOTHO: Jornal Domingo “descobre” minha família de Moatize

Na década 80, o único irmão da minha mãe, o tio Armando Juliasse, deixou Zambézia e rumou a Tete à procura de outras condições de vida. Empregou-se na extinta empresa Carbomoc de Moatize. Voltou à “terra” onde levou consigo a sua família (a tia Berta e os filhos: Jacinta, Ernesta e Belito).

A guerra dos “16 anos” obrigou-os a permanecerem em Moatize, sem chances para voltarem a Mocuba. Passaram anos e mais anos…e tantos outros anos. Nenhuma notícia! Perdemos contactos uns dos outros. A minha mãe é quem mais sofria com a ausência do único irmão: o tio Armando.

Um dia, a minha mãe e todos os meus irmãos, pegaram a estrada e vieram a Maputo para celebrarmos em família as festas do Natal e Ano Novo.

No dia 1 de Janeiro de 2002, com os primos vindos da vizinha África Sul, pegamos nas panelas e fomos acampar na Praia da Costa do Sol. Aquelas foram as férias mais loucas que já passamos todos juntos, longe “da terra”.

Estávamos ali naquele alvoroço familiar quando dois repórteres se aproximaram de minha mãe que servia manjares para a sua larga família africana. Os jornalistas procuravam entrevistar pessoas que se tinham deslocado a Maputo para passar as festas do Ano Novo. E minha mãe- a dona Zita Juliasse (já falecida, aqui fica a minha homenagem) era uma fonte “elegível”. No fim do trabalho, minha mãe serviu-lhes xima com peixe pende, galinha à zambeziana com mukaphata, mas recusaram, alegaram estar em serviço.

Dias depois, saiu a edição do Jornal Domingo de 6 de Janeiro de 2002. Nas páginas centrais tinha uma interessante reportagem sobre a festa do fim do ano em Maputo. E entre as várias entrevistadas, lá estava a senhora Zita Juliasse, minha mãe.

Outros tantos anos passaram. Num belo dia em Moatize, um miúdo da família Juliasse ficou “apertado” com um problema de estômago na escola. Na casa de banho, não tinha papel higiénico. E como estivesse “maning arrasca”, acabou por sacrificar uma encadernação de um caderno escolar, “encapada” por um jornal velho. Sentado na retrete, aproveitou o momento para também fazer o útil ao agradável: aliviar-se enquanto lê, antes de despachar aquele fragmento de jornal para a lata do lixo! Quando virou a parte “interna” do jornal que encadernou o seu caderno de Geografia, descobriu que tinha uma reportagem ainda intacta. No meio, destacava-se a foto de uma senhora sentada na esteira rodeada de panelas, numa praia algures. A legenda dizia “Zita Juliasse de Mocuba veio a Maputo acompanhada dos filhos para passar o Ano Novo”. O apelido Juliasse, era coincidentemente o mesmo de seu pai. Ficou surpreso. Aquela mulher na foto do jornal teria alguma ligação com o seu progenitor? Ademais, apesar de ele ter nascido em Moatize, sabia que as suas raízes vinham da Zambézia. E chegou-lhe aquele arrepio na pele. Afinal, nada é por acaso! Por convicção aceitou que aquela senhora se tratava de sua tia, que nunca tinha visto ao vivo. O miúdo saltou da pia e quase saia nu! Guardou aquele fragmento de jornal. Em substituição, rasgou do seu caderno folhas de apontamentos! Precisava correr para casa e mostrar o “estranho” achado! O destino tinha conspirado a favor da família Juliasse!

Correu como o jamaicano Bolt! Ao chegar a casa transpirado por todos os poros, só conseguiu lançar o pedaço de jornal no meio do quintal…e por causa de tanta emoção já não conseguia articular as palavras. Ninguém lhe ligou importância. Que novidade podia ter um pedaço velho de jornal…capa “cansada” de um caderno escolar? Mandaram “lixar” o miúdo! Ele insistia que a família lesse o pedaço velho de jornal!

Todavia, alguém tentou aproximar-se do “tal pedaço” que o “mano Dino” insista que fosse lido…e foi ai que a minha tia Berta reconheceu a minha mãe, sua cunhada. A reacção foi logo de lágrimas. Meu tio Armando idem, ali estava a sua única irmã: Zita. Seguiu-se um momento de euforia colectiva misturado com abundantes lágrimas. A reportagem levava a assinatura de Benjamim Wilson (texto) e Alfredo Mueche (foto). Na altura, quando “Tete era Tete”, e os cabritos eram como galinhas, foi logo sacrificado um cabrito para celebrar o “reencontro” da família. Obra do acaso, um “simples” pedaço de jornal que “escapou” na retrete de uma escola.

Aquele bocado de jornal Domingo do caderno de “mano Dino” continua guardado no baú.

A partir daquele episódio foi possível criarem-se condições de reencontros presenciais. Anos mais tarde, o meu irmão Nelson Gomes Moisés (“Mano Beto”) foi estudar em Moatize no Instituto de Geologia e Minas. A partir do “Mano Beto” a família do velho Juliasse de Moatize ficou cada vez mais ligada com as raízes da sua terra natal.

Obrigado Benjamim Wilson. Khanimambo Mueche. Parabéns Jornal Domingo pelos 35 anos.

Albino Moisés - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.