SIGAROWANE: Coberta por estrelas

Há dias, sentado numa esplanada de construção e abertura recente, um pouco depois de João Mateus, era o segundo ocupante de uma série de mesas. Numa outra, que lhe ficava do lado direito, estavam dois já servidos e servindo-se e falando de negócios, pareceu.

Era hora de meio dia e mais pessoas foram chegando, em viaturas importadas de Dubai, como se diz, e foram sendo atendidas, todas elas de pele branca(?), sem racismos embora não desreconheça que por estes lugares ela é capital. Via-se-lhes pelos modos que podiam ser uns acabados de chegar ao Alto-Maé idos de Ndaveni com aquela mania de gente superior. Mas como nada disso era seu, quando se lhes colocavam cestinhos de pão, era só ver como os devoravam e os gritos por outros cestinhos no instante seguinte quando o pessoal serventuário tinha as mãos ocupadas com pratos de comida. Logo se esqueciam da segunda dose de cestinhos de pão e cubos de margarina e se punham a enfiar outros sólidos gargantas a baixo. Comiam às pressas e esvaziavam litros e litros de água. Tem que se acrescentar que é água mineral, que é o que dizem os vendedores, os produtores.

Ele segura o seu copo meio cheio de Vodka, Dray Lemon e gelo. Uma mistura bem refrescante. Tem também por cima do mesmo tampo da verde mesa dois telefones que ainda não tocaram até desde que o dia se proclamou aquela hora. Olha para eles e sorri. Faz tempo que tocam cada vez menos, sobretudo quando descobriram que não tinha tamanha influência política, como supunham, que pudesse beneficiar. Leva o copo aos lábios e quando o pousa, uma trabalhadora da esplanada lhe pergunta o que vai comer ao mesmo tempo que lhe estende o cardápio. Ele responde dizendo que vive muito perto dali. Que vai comer em casa. Que não se preocupe com o facto de estar a ocupar uma mesa para quatro pessoas e ainda por cima sem fazer despesa significativa. A trabalhadora retirou-se e foi atender outras mesas acabadas de ocupar. Delas dependia o seu salário e uma eventual gorjeta com que podia comprar pão, umas folhas de alface, um ou dois tomates e com isso dar uma refeição aos filhotes, cujos corpos estão já treinados para esta vida.

Do lado sul, uma menina dos seus dez ou onze anitos caminha na direcção da esplanada. Está vestida de uma blusa e umas calças de cor branca. São de algodão e há já algum tempo que não namoram com água e sabão. Segura, na mão esquerda, um pão magro meio metido em um plástico preto. No bolso direito da blusa, tem uma garrafinha de água. Caminha, caminha lentamente e de cabeça baixa. Chegada à esplanada e com a mão direita abraça um dos postes e olha para as mesas à espera que alguém se lembre que podia ser sua filha, mas todos estão tão ocupados com eles mesmos que a sua presença não é sentida.

Ele continua sentado e com o seu copo, contendo Vodka, dray lemon e gelo ao nível de um quarto, bem seguro pela mão direita.

De repente os seus olhos cruzam-se com os da menina de fato branco de algodão. Tem os pezinhos encaixados em chinelo de borracha. Ela sorri e logo saltam à vista dentes mal tratados. Ele também sorriu para ela. Uma alegria na carinha da menina que a natureza a excluiu. Sorridente, dirigiu-se à mesa dele e ficou de pé. Ele puxou pela carteira e dela tirou a única nota que lhe sobrava. E era de uns míseros vinte meticais. Colocou-a na mão dela. Ela gargalhou um pouco e sem pedir licença, puxou pela cadeira e sentou-se. Eles começaram a conversar, a falar sobre nada. Da comida que ela precisava. Ele desejou ter dinheiro para ali comer com aquela menina, mas não tinha. O que tinha, já não era dele.

Ainda estava buscando a solução na sua cabeça, quando um jovem, que trabalha na esplanada, se abeira da mesa e com bons modos pede a menina para que vá para casa. Ela levanta-se da cadeira e despede-se do único ser de quem recebeu um sorriso naquela esplanada. O jovem fez questão de acompanhá-la até uns bons metros dali. Ele continuou sentado, com o seu copo na mão, com uma mágoa do tamanho de tudo que o seu ser pode abraçar. Finalmente o copo vazou. Quando pediu a conta, o dono não deixou pagar. Afinal a esplanada era de um velho amigo seu, mas era a primeira vez que entrava. Foram abraços perante o espanto da clientela. Mas, de repente o ambiente ficou gelado: ele não tinha podido dar de comer aquela menina, naquele dia porque tinha uma conta que afinal não ia pagar.

Ela comprou uns pastéis feitos de feijão nhemba (badjias), com as suas mãozinhas abriu e meteu as badjias. Sentada na berma da estrada, fez a sua refeição. Ficou, depois, à espera do céu cheio de estrelas para lhe servirem de cobertor.

Djenguenyenye Ndlovu