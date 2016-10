MOTHO-MOTHO: Que objecto voador era aquele do dia 17 de Outubro de 1986?

“QUANDO sobrevoamos a cidade de Mocuba e desembarcámos dos nossos helicópteros, vimos o rosto das mulheres mais belas da Zambézia; vimos o olhar de esperança dos operários e camponeses; vimos o sorriso das nossas crianças - continuadores da revolução, “as flores que nunca murcham”; vimos o olhar determinado da juventude, a “seiva da nação”.“Khanimambo” população de Mocuba, por este calor humano. Por esta calorosa recepção. Obrigado meus amigos por esta hospitalidade. Viva a população da cidade de Mocubaaaaa!”, estas foram as primeiras palavras (que retive) do discurso proferido por Samora Machel na sua última visita presidencial a Mocuba, província da Zambézia, em 1986, no campo do Clube Desportivo local.

A visita tinha como mote constatar “in loco” os trabalhos que evoluíam na Fábrica Têxtil de Mocuba, a terceira maior indústria têxtil de África. Era o sonho de Samora. O sonho de acabar com a nudez em Moçambique. Samora era “patrono” da nossa fábrica. Por essa relação de cumplicidade, nós chegamos a fantasiar que em todo Moçambique, ele gostava mais de nós - da população de Mocuba. Tipo ele era “nossa propriedade” e nós tínhamo-lo como “nosso dono”. Nós e Samora éramos grandes “bradas”...era como se fôssemos bons amigos de infância!

Naquele comício concorrido, o povo estava eufórico para ver o seu Presidente amigo. Estávamos todos felizes. Iríamos poder vê-lo fora do “Kuxa Kanema” ou das páginas da “Tempo”, ou do jornal “Domingo”.

Passaram escassos meses e o nosso imaginário conservava ainda fresco aquele contacto afectivo com o “Presidente nosso brada”...quando de forma inaceitável, a Rádio anuncia na segunda-feira, dia 20 de Outubro, a morte de Samora, vítima de acidente de aviação, em Mbuzine.

Quase todos os mocubenses, após sabermos da triste notícia, recordamo-nos imediatamente de um fenómeno observado nalgumas regiões da Zambézia, na sexta-feira, dia 17 de Outubro.

E o que foi que aconteceu de extraordinário nessa data, dois dias antes da tragédia de Mbuzine?

Foi assim: eram cerca das 18.00 horas. Noite de céu limpo. Eu e a minha malta do bairro “25 de Setembro” estávamos sentados no muro de sempre - da minha casa (junto da messe militar) - a bater papo sobre “pitas”. De repente, interrompemos a conversa para olhar o céu, onde “meio-mundo” (transeuntes) contemplavam atónitos um estranho objecto voador. Circulava no sentido interior-oceano. Era um engenho que não tinha nada de um avião convencional.

O aparelho circulava sem ruído. E em relativa baixa altitude. Sem grande velocidade. Dir-se-ia que “caminhava” totalmente despreocupado. Ou melhor, com vontade de se exibir. Sem pressa de chegar ao seu destino. Aquilo em pleno tempo de guerra...que atrevimento!!! Ele planava sem medo de ser abatido por uma arma antiaérea. Aquela ostentação deixou-nos assustados!

Eu e meus “bradas” nunca tínhamos visto algo semelhante. Um avião gingando àquela altitude e ainda por cima à noite num período de conflito armado...era atrevimento e provocação certa! Nessa altura quase todos os prédios com terraços de Mocuba tinham uma arma antiaérea, pronta a disparar, ao mais pequeno movimento de desconfiança. Aquele não era tempo de brincadeiras! A Zambézia vivia o seu momento mais alto de uma guerra fratrícida. Foi no tempo em que professores e alunos da minha escola - Escola Secundária de Mocuba- foram todos, (sem excepção) fazer o “txotho-khulia” (treinos militares) para defender a nossa escola de um eventual ataque dos “matsangas” que sempre deixavam recados escritos no portão: “Pessoal, amanhã às 7.00 horas estaremos aqui para cantar juntos o hino nacional…preparem-se, haverá “nhamba-nhamba” e “phatha namandja”! Bassopa! Cuidem-se!”

Recuando à pergunta…mas que características tinha esse estranho objecto voador do dia 17?

Olha, aquilo não se parecia muito com um avião tradicional. Não tinha asas, nem “focinho” e aparentemente também não devia ter trem de aterragem (rodas). O objecto emitia raios e luzes por “todo o corpo”. Aquilo parecia uma “árvore de natal voadora” fora de época.

No dia seguinte, sábado, dia 18 (véspera do acidente de Mbuzine) aquele “show nocturno” era a conversa na boca do povo em Mocuba. Em Quelimane, a rádio provincial noticiou o acontecimento e muitos que viram comentavam com fervor. O engenho tinha sido visto por milhares de zambezianos, particularmente da costa, antes de “resolver” sumir na linha do horizonte , na barra de Quelimane.

Quando na segunda-feira, dia 20, a Rádio Moçambique leu o comunicado sobre a tragédia de Mbuzine, que matou Samora, todos nos recordamos daquele objecto voador... cheio de luzes psicadélicas. Afinal aquilo era prenúncio de um mau agoiro...más notícias aguardavam-nos...

No fim, todos questionávamo-nos: mas o que era aquilo e de onde vinha? E até “data hoje” continuo a perguntar-me sobre aquele “enigmático voo”, que coincidiu com a morte de Samora Machel, nosso “Presidente brada”.

PS.Esta crónica foi publicada em 2007 na coluna semanal “Só o que aconteceu” que assinei de 2007-2011. E hoje tomei a liberdade de “re-publicar” por achar que seria pertinente recordar este episódio visto, creio eu, somente na província da Zambézia, naquela sexta-feira, 17 de Outubro de 1986, vésperas da tragédia de Mbuzine. Uma vez que este ano celebramos o Ano Samora Machel, tento, aqui, de forma singela, prestar a minha homenagem a este grande filho de África.

