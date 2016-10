SIGAROWANE: Esperando o nada

NÃO chegaram as estrelas. Chegou a chuva e o frio. E o frágil corpo da menina fato branco, e de algodão, há muito se cansou de tremer. Olhava para o céu à procura de estrelas, mas elas não estavam lá. Estava lá o escuro.

O escuro que a cobria. A chuva que a cobria. Com o corpo apoiado no poste de iluminação, olhou para o céu e os seus olhos, com alguma dificuldade, divisaram a lâmpada e as linhas de água vinda do céu escuro e sem estrelas. E a chuva continuava a cair com redobrada intensidade. E o seu corpinho há muito se cansou de tremer.

A água, arrastando todo o lixo da parte alta da estrada, já atingia os joelhos e então se agarrou, com quanta energia lhe sobrava, ao poste de iluminação e com os olhos fechados, a renomear os acontecimentos do dia, exercício que não fazia parte da sua rotina. Ela vivia cada segundo e tudo terminava aí. Não tinha o ontem nem o amanhã. Não tinha o mais logo. Isso era para outros filhos dos homens. Mas naquele dia, àquela hora, naquela circunstância, lembrou-se da sua chegada à esplanada com o seu pão meio metido num saco plástico, de cor preta. Lembrou-se da conversa que tivera com eles na mesa plástica, de cor verde. Foi então que, aos poucos, foi reduzindo a pressão no seu abraço ao poste de iluminação. Não estava longe da esplanada, que mesmo não tendo paredes tem a cobertura e uma parede, naquele momento não húmida e protegida de chuvas.

Reuniu todas as forças que lhe restavam e largou o poste dando, de seguida, um salto para a berma de estrada não atingida pela água em correnteza. Começou a caminhar, com algum esforço, na direcção da esplanada, mas desta vez já sem o pão meio metido num saco plástico, de cor preta.

A esplanada continuava meio habitada até hora e meia depois do início da queda da chuva. Os homens iam esvaziando copos e copos de álcool envoltos em fumaradas de cigarros, de charutos. Para estes, a chuva não era o incómodo. O frio não era para seus corpos. A fome, essa, nunca martirizou suas barrigas. Eles comiam porque chegou a hora. Não porque os seus corpos estivessem precisando. A menina de fato branco. De algodão. Essa, sim. Nela, todas as necessidades habitavam. Governavam-na.

Foi já a rastejar, qual réptil, as pernas já não suportavam o seu frágil corpinho, que alcançou a esplanada, sem que ninguém desse por ela. Passou por uma mesa desocupada e depois por mais uma e depois por mais outra até atingir aquela em que esteve sentada horas antes a conversar sobre nada com a pessoa que não lhe pôde oferecer uma refeição. Uma refeição apenas. Ela alcançou a mesa e, afastando uma cadeira com as mãozinhas, ficou debaixo dela e com os joelhos abraçados à cabeça, tendo o tampo da mesa como cobertor, fechou os olhos e ficou à espera do nada.

Os clientes começaram a sair em suas poderosas viaturas enquanto os trabalhadores se punham a colocar as cadeiras sobre as mesas. As luzes diminuindo-se. A menina ficaria a única alma viva naquele lugar e naquela noite agreste. Violenta.

O jovem que pediu à menina que se retirasse da esplanada arrumava a última mesa e já sem clientes. E essa mesa tinha uma cliente debaixo dela. A menina de fato branco e de algodão. E, em menos de hora, o jovem já estava nos braços da esposa dentro de lençóis por carne humana aquecidos.

A chuva sobre os zincos que fazem de cobertura da casa do jovem embala o jovem casal e viaja pela noite alheia a tudo, que o importante são eles. E mais nada. E mais ninguém.

Já passavam horas quando a imagem da menina com os joelhos abraçados à cabeça, debaixo da última mesa que arrumou, apresenta-se-lhe naquele estado.

Acorda sobressaltado e revisita o sono. Tinha visto aquela menina no dia anterior. Na esplanada. E ele convidou-a a abandonar o lugar.

E a menina de fato branco, de algodão, nunca mais veria o sol. Nunca mais veria um outro dia. Já não haveria chuva nem frio. Já não haveria fome nem desprezo.

Djenguenyenye Ndlovu