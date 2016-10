Motho-Motho: Jornal “Domingo” aproximou-nos muito a Samora

NA década de 80, o “Domingo” era o único jornal que nos chegava às mãos em Mocuba, na Zambézia. Vendido na Casa Transmontana de Quelimane (sucursal da Livraria Minerva Central de Maputo), apesar de folheá-lo três semanas mais tarde, isso não nos importava.

Para nós, a hora em que tínhamos a edição entre os dedos era como se acabasse de sair, ainda quentinha, da impressora. Nenhuma publicação era extemporânea. Lembro-me de festejarmos, passado um mês, daquela capa de Samora com Thomas Sankhara, o jovem Presidente de Burkina Fasso, em que eles se enfrentavam num duelo sem precedentes sobre “styles”. Yá, aquele show de “styles” foi uma coisa única. Samora e Sankhara pareciam que estavam num concurso de “Procura-se o Presidente mais estiloso de África”. Tipo quem “bate mais style”! Samora, como anfitrião, e já de natureza “um gingão”, jamais aceitaria perder o seu trono para o visitante. Por seu turno, Sankhara, um jovem Presidente (na altura um dos presidentes mais novos de África), mostrou que escalara Maputo com a lição bem estudada nesse capítulo…tipo sabia que iria desafiar Samora até às últimas consequências! Sankhara estava preparado para tudo o que desse e viesse…por isso acabou num duelo de “styles” jamais visto entre dois presidentes africanos! Sankhara, com a sua boina inclinada e botas delicadamente atadas e polidas, caminhava com passos de uma firmeza atlética. Enquanto isso, Samora, sempre sorridente e segurando o cinto, parecia dizer “calma, mufana, aqui quem reina sou eu…!” Até pareciam actores de cinema. E o resultado foi assistir ao duelo em todos os lugares por onde passaram! Mas tudo na “desportiva”.

Mais tarde, curtimos os dois “friks” no documentário “Kuxa kanema”. A sala sempre tinha lotação esgotada, apenas para ver Samora e, quase sempre de seguida, abandonávamos o filme em cartaz….. Machel conseguia, com o seu magnetismo, levar-nos a embarcar na sua arca de utopias. E não era só aqui em “Moz”…mesmo lá fora, todos “trepavam” com aquele seu ar destemido…lembro-me de um "Kuxa kanema": chegada de Samora Machel a Cuba…vimos o povo cubano e os estudantes moçambicanos ao rubro…literalmente emocionados. E Samora com óculos escuros, visivelmente eufórico, nota-se que nalgum momento quebrava o protocolo e o seu homólogo Fidel Castro passava a “correr atrás do seu hóspede”…embaraçante, mas lindo de se ver! Samora estava tão tranquilo e muito à vontade como se estivesse diante do seu povo em Maputo, Magude, Chicualacuala, Nicoadala, Mocuba, Songo, Cuamba ou Ribáuè …yá, Samora era um “louco”…e transmitia a ideia de que aquele também era o seu chão, na sua qualidade de cidadão do mundo. E voltamos a vê-lo num outro “Kuxa kanema”: na sua primeira visita oficial a Portugal, recebido por Ramalho Eanes. Na “Tuga”, ele deu um “show de bola”…só mesmo visto! E, a este propósito, que o diga Ronald Reagan, então Presidente americano que recebeu Samora na Casa Branca…ter-se-ia tornado no primeiro Presidente africano a colocar-se em pé de igualdade e no mesmo patamar com o homem forte de Washington. Samora não se intimidou com aquela coisa de “sala oval e não oval”…Esteve ali muito à vontade a argumentar-se “taco a taco”, como se estivesse na sua Ponta Vermelha do Índico. Estava ali sem subserviência nem espírito de rebaixamento. Aquele seu fulminante e perturbador olhar de “ngonhama” (leão) dizem que chegou a desconfortar o então temível Reagan. O seu ar descomplexado deixou os media americanos boquiabertos. E questionava-se: “De onde vem este Presidente africano atrevido e maningue armalhão?”. Resposta: Mozambique!

Já para não falar do memorável encontro entre Samora e Pieter Botha, da África do Sul, ali nas margens do rio Nkomati, onde rubricou o Acordo de Não Agressão e Boa Vizinhaça. Samora caprichou na indumentária militar até ao limite…colocou todas as suas insígnias. Ali, Samora já não era aquele “Samora do dia-a-dia”. Ali estava Samora, o Marechal…com a firmeza e serenidade de um “leão da floresta” à procura de paz!

Dizia no início desta crónica que o jornal “Domingo” contribuiu maningue para nós provincianos conhecermos um pouco mais sobre a pulsação do novo país e com as suas fabulosas reportagens nos levava a sair da nossa afunilada janelinha local para a vasta varanda do Índico.

Entre as belas reportagens e capas deste semanário, há uma que me marcou profundamente: manchete sobre o funeral do Presidente Machel! Yá, aquela capa é uma é obra-prima. Irrepetível! Uma foto artística de um Samora que veste aquele seu característico “sorriso de mulala” com a uma mão levantada…acompanhada de um título curto, simples e perturbador : “Até sempre”.

Aquele título cheirou-me a competência.

Aquela foi uma homenagem merecida do “Domingo” para o nosso “Presidente amigo do Povo!”.

