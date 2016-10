MOTHO-MOTHO: “Bruce Lee moçambicano” que viveu no Templo de Shaolin

ELE é 99 por cento um chinês autêntico! Só lhe faltam aqueles olhos típicos para somar 100 por cento. Apesar de ter nascido em Xai-Xai, praticamente não tem nada de um moçambicano. Com apenas quatro anos foi viver na província chinesa de Hainnan. Matricularam-no no cobiçado e restrito Templo Shaolin. A mais antiga catedral das artes marciais do mundo especializada em Kung Fu. Naquela casa sagrada ele não morou seis meses ou dois anos…foram 20 anos! Uma vida!

Naquele santuário, aprendeu com os grandes mestres a arte e segredos do Kung Fu: mundialmente difundido com os filmes de Bruce Lee, na década 80. É quase seguro afirmar-se que neste momento ele o único mestre de Kung-Fu em Moçambique. Repito: mestre na especialidade de Kung Fu. Não fazer confusão com Judo, Karate ou Tang So. O Kung Fu é tido como um “outro nível” nas artes marciais. O Kung Fu aplica golpes mortais. Muito usado por ninjas (dos filmes). O Kung-Fu é a mais alta forma de luta no mundo oriental.

Para se ter uma ideia sobre o impacto do Kung Fu, basta dizer que, se o caro leitor levasse, por exemplo, uma chapada no rosto com um mestre de Kung Ku, só isso seria suficiente para o deixar “descansado” num túmulo do “Lhanguene” ou no novo Cemitério de Michafutene! Por isso é que o Kung Funão é para qualquer um. Requer muita disciplina e responsabilidade.

Quanto ao Templo de Shaolin, é tido como um lugar de elite e prestigio desta arte marcial. Durante séculos, continua a ser visto como o único lugar no mundo onde estão concentrados os “mestres dos mestres” de Kung Fu.Aqui só estão os “muito bons”! Somente os eleitos. É por isso que não é fácil conseguir uma vaga para ser-se “residente” neste templo. Muitos chineses, coreanos e japoneses com rótulo de “excelentes” são chumbados e não conseguem entrar….e lá não funciona aquela coisa doentia de nepotismo, “costas quentes”, “bolada”, corrupção e suborno. Por outras palavras: é uma raridade ver um africano naquele templo. Mas um moçambicano, nosso conterrâneo de Xai-Xai, província de Gaza viveu fechado durante 20 anos neste Templo de Shaolin. Conviveu com os maiores lutadores. Com os “bons dos bons”. É obra! Que grande orgulho! Palmas para este nosso moçambicano! Colocou “Moz” no mapa chinês.

No oriente este “mozachinês” viveu em Shangai, Shangdon, Beijing, Tienjin, Taipei e Hong Kong. Depois foi estudar gestão no Canadá e, no fim voltou a China. Passou por mãos e templos de grandes mestres como Wong Yeng (um dos mais antigos mestres do Kung Fu, responsável também pela formação de famosos como Jackie Chan e Jet Li).

Presenciou visitas que o próprio Jet Li realizou ao seu templo. Jet Li fazia ali os seus castings para levar figurantes a participarem nos seus filmes.

A sua alimentação alinha-se, como não podia deixar de ser, nos hábitos e costumes orientais. De um chinês típico: come “numa boa” cães, gatos, cobras, rãs e outros animais…aliás, não poderia ser de outro modo, uma vez que ele foi viver naquele país com apenas quatro anitos…e só comia o que lhe davam (os chineses dizem: “nós comemos tudo que tem quatro patas desde que não seja uma mesa, e tudo que voa, desde que não seja um avião”). E naquele templo não havia “xima, “mboa”, "matapa", "xiguinha" etc.

Em Moçambique ele passa despercebido. Simples e respeitoso, poucos o conhecem. É um ilustre anónimo. Não faz questão de “aparecer” (lições aprendidas no templo). Conta-se que certo dia, ele regressava à casa. Cruzou-se com assaltantes que o abordaram exigindo sua carteira e telemóvel. Não acedeu. Pediu aos ladrões que o deixassem seguir. Eles riram-se na cara dele: “futseka! Suka! Wabiwa?” (estás louco?) e ameaçaram torturá-lo por ousar recusar entregar os seus bens. A vítima sempre humilde, pediu quase de joelhos que o deixassem partir, porque ele era um homem de paz e nunca se metia em sarilhos. Mandaram-no “fumar”. Por fim, o abordado avisou-os que ele não queria ver sangue de seus irmãos e nem ter a maçada de andar atrás de ambulâncias para transportá-los ao hospital. Esse pronunciamento irritou a “gang” que avançou para o agredir…e num ápice, o assaltado voou a uma altura incrível (assim como nos filmes) e, executou uma descida em espiral tendo “varrido” o grupo com apenas um único golpe de “ventoinha”. Todos no chão! Apenas um golpe em legítima defesa. Sem qualquer intenção de os magoar. Só uma “pequena” chamada de atenção…e “lavagem ao cérebro”…

Levantaram-se e lançaram-se ao fresco! E gritavam “futseka”! Nós também temos DVD de Jackie Chan. Vamos aprender karate para te “txaiar” bem mesmo! Já longe, um deles “desenrascou” e mostrou um gesto de karate...Ele ao ver aquilo, sorriu e mandou um “tchau”!

Esta história que se confunde com um “trailer” de cinema pertence a Alex Raúl Sitóe, conhecido no Oriente por New Chung Hage. Para mim, o “Bruce Lee moçambicano”!

