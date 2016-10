SIGAROWANE: Vivências aos sessenta

JÁ não se fazem homens como naquele tempo. Naquele tempo em que se escreviam cartas de amor e se ficava noites e dias à espera da resposta. À espera da resposta, passando de uma mão para a outra o lencinho bordado que ela deu de lembrança e como sinal do seu amor. O nariz procurando nele o perfume dela.

E ela, com o envelope feito de papel igual ao da carta, pejada de coraçãozinhos bem desenhados, na mão à cata da mensageira que tarda a chegar.

Já não se fazem nem homens nem mulheres como antigamente.

Eu escrevo todos os dias e não tenho de aguardar respostas. Tenho-as de imediato.

Quero dizer de um acontecimento.

Há mais de década e meia disse do seu desejo de reduzir à letra de forma as histórias e ensinamentos da sua avó materna e publicar um livro. Disse-lhe que o livro seria muito magro porque não acreditava que as histórias contadas pela avó pudessem, mesmo com algum molho, algum tempero, ser suficientes para compor um livro. Disse-lhe que teria de fazer mais buscas na mente e encontrar outros motivos. Aconselhei-a a que se expusesse ao crivo do leitor, conseguindo um espaço numa das publicações da capital, mas pouco tempo depois essa ideia foi abandonada quando nos apercebemos de que os ventos não nos eram favoráveis. O assunto ficou adormecido por longos anos, mas com a certeza de que um dia iniciaria a escrita e certamente que se publicaria o livro.

Meio na prateleira e depois completamente na prateleira, surge a ideia da criação de uma empresa, e foi criada: Mozambique Week, SA. Na mesma altura desenhava-se o jornal “Sábado”, que seria propriedade desta empresa. Estava fora do país. O nome da empresa deu um frio no estômago. Havia necessidade de agradecer o amor da minha família, o simples facto de estar vivo e gozar da simpatia, da antipatia da confiança dos meus amigos, sobretudo daqueles que sempre estiveram presentes nos momentos de dor. Daqueles que se bateram por materializar este projecto. Então havia que rebaptizar a empresa. E temos o Syabhonga, SA, proprietária do semanário “Sábado”.

Então a conversa do livro é retomada. Tens um espaço no jornal para fazer a tua coluna social, mas vamos acordar num aspecto: nada de pular para fora da linha editorial.

Então começa a escrever e é assim que no dia 2 de Agosto publica o seu primeiro texto na primeira edição do jornal “Sábado”, onde até hoje é colunista.

Não foi necessário muito tempo e as histórias da avozinha se esgotaram. Aí as vivências, as experiências e ensinamentos da vida alimentaram a sua coluna semanal e a ideia do livro foi ganhando forma.

É preciso dizer que, nas primeiras edições, por vezes era necessário colocar algodão nos ouvidos. Não é normal no nosso país figuras de Estado escreverem para jornais, daí que algumas pessoas tenham reagido menos bem quando, ao folhearem o “Sábado”, no dia 2 de Agosto de 2014, depararam-se com a coluna dela.

Algumas não entendiam porque é que ela tinha de se expor, escrevendo para jornais. Que é uma figura de Estado e por isso não podia aparecer como colunista de jornais, ainda por cima um jornal sem nome. Outros ainda perguntavam o que é que ela pretende? Alguns amigos diziam que era necessário encontrar um outro colunista para fazer-lhe companhia.

Enfim… um jornal sem nome, com poucos anitos de vida, sente que deu e está dando um valioso contributo para a galeria das artes e letras do nosso país. Foi acordar uma escritora que estava adormecida e no mesmo dia se apresentaram ao público.

O resultado está aí.

Hoje, às 18 horas, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, é colocada ao público leitor a primeira obra literária de Verónica Macamo, intitulada “Vivências”, uma obra que, quanto a nós, é para um universo diversificado de leitores: o novo, o jovem, o adulto e o velho, numa escrita simples e acessível.

E isso aos 60 anitos.

Djenguenyenye Ndlovu