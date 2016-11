MOTHO-MOTHO: Zunguza, isto sim, é de facto um funeral a sério!

ZUNGUZA e Maposse eram uma dupla de desenrascados. Tão unidos e inseparáveis como o dedo e a unha (não falo dessas unhas descartáveis). Eram parceiros fiéis um do outro. Passavam a vida de cemitério em cemitério. De família em família a consolar quem o luto tivesse batido a porta. O seu trabalho estava orientado para pessoas carenciadas, da linha de pobreza absoluta, o mesmo grupo social que Zunguza e Maposse pertenciam. Tinham disponibilidade total para dar uma mão aos paupérrimos. Como quem diz: pobre ajuda o outro pobre. Porque rico não tem tempo, anda ocupado com os seus negócios no Polana ou a relaxar na Praia do Bilene.

Mais tarde, com essa moda de empreendedorismo resolveram fundar uma mini-empresa. A pequena empresa funcionava com apenas dois empregados: eles próprios. Dedicavam-se a chorar os mortos. Eram choradores profissionais. Choradores funerários. Um trabalho penoso. Juntavam-se à dor alheia. Eles defendiam que chorar o morto diminuia os seus pecados. Uma espécie de purificação da alma. Na óptica da dupla Zunguza e Maposse, se não houvesse choros, socialmente não fica bem...e até ficava-se com aquela impressão de que se tratava de uma pessoa detestada. Ou aquele que em vida ninguém gostava dele. Mesmo os cadastrados que cometeram várias atrocidades, têm o direito de lágrimas abundantes (ainda que sejam de crocodilo).

Eles gostavam do seu trabalho- de choradores funerários. A sua actividade e rotina estavam direccionados para o universo dos bairros pobres da periferia de Maputo. Passam a vida mergulhados nos labirintosos becos da Mafalala, Chamanculo, Maxaquene e Polana-caniço.

Um dia, por ironia do destino, a morte foi bater a porta na casa do próprio Zunguza. Perdeu um familiar próximo. Na sua qualidade de cidadão também cheio de necessidades, recebeu os seus familiares, vizinhos e amigos num ambiente de total “aperto”. As pessoas que vieram consolá-lo com orações sentaram-se em blocos, troncos, papelões, esteiras velhas, raladores de coco e tábuas. O chá que foi servido saiu a “escopro e martelo”! Debaixo de uma pobreza arrepiante. Ali os choros eram autênticos e reais. Sem nenhuma representação de “choros simbólicos”.

Passaram duas semanas e Zunguza afastou-se da dor familiar e regressou ao seu trabalho, sempre ao lado do seu parceiro Maposse. Certo dia, estavam no cemitério e foram dar a um funeral na casa de uma família aparentemente “folgada”. No final da cerimónia, embarcaram num dos autocarros para a casa do finado. Ali não conheciam ninguém, muito menos quem tinha falecido.

Desembarcaram numa quinta luxuosa da Matola. O falecido não era nenhum pobre. Não fazia parte da classe de “grupo Zunguza”. Portanto, era de uma família abastada. Jamais precisaria daqueles dois choradores profissionais…aliás, muitos ricos não têm tempo para chorar o seu morto. Chorar é coisa de pobre! Basta colocar uns óculos escuros, chega! Chorar estraga maquilhagem! Pode tirar estética do lápís e o baton aplicado, muitas vezes importado!

Ora, quando Zunguza e Maposse entraram súbita e abruptamente, sentiram-se numa ilha! Aquele não era o seu mundo...da Polana-Caniço nem de Luís Cabral. Entreolharam-se e respiraram fundo! Zunguza em surdina perguntou: Maposse, afinal o que se passa aqui? Isto é um falecimento ou festa de “Xiguiana”? Ou é anelamento?

- Zunguza, cala a boca! Se é baptismo ou “xiguiana” ou celebração de “bodas de prata”, não é da tua conta. Não investiga nada aqui!. Isto não é Maxaquene “C”! Aqui é casa dos “chic-chic”!- retorquiu Maposse.

Iniciou a sessão de servir o almoço. Um “buffet”. Um banquete de “venha ver”! Tudo requintado!

Em tom compenetrado e nostálgico Maposse disse: -eu só queria um pouco disto para realizar a missa de meu pai. Há 10 anos que tento, mas não consigo por falta de “mola”.

-Para mim, bastaria o recheio de apenas uma mesa fazer um Natal com a minha família.

- Olha, vamos mudar de assunto, já estão a cair-me lágrimas...

-Mano, segura as lágrimas! Aqui não é lugar para chorar. Isto é festa. Momento para comer e beber. O melhor é não ambicionar a fartura destas mesas. Com esta crise e subida de preços, aproveita passar por antecipação a festa de Natal e transição de Ano…

Na hora de servir, ficaram atrapalhados. Não sabiam como e onde começar a servir-se...de tanta variedade e riqueza de pratos e bebidas. Comidas com nomes estravagantes. Vinhos portugueses, chilenos, sul-africanos, franceses e italianos. Não havia rótulo nacional engarrfado na Machava. Essa coisa de “Fizz e não fizz” ali não tinha espaço. Só eram refrigerantes de marcas de sucesso que arrasam nas publicidades da TV… tipo “coca zero”, “Coca ligth” “Coca chic” “Coca cool” “Coca fama”, “coca sempre a subir” Coca bué” “Coca não me toques!”, “Coca me deixa eu!”, “Coca os folgados“ “Coca estou podendo”. Ali era uma outra galáxia. Zunguza e o seu “brada” estavam mergulhados num elegante mundo burguês! Mundo “xilungu”! Ali, tudo era fino. Só mesmo a morte e a dor de um ente querido pode proporcionar a “magia” de misturar ricos e pobres na mesma tenda.

Já com álcool na cabeça, Maposse desabafou:- Yá Zunguza, isto sim, é de facto um funeral a sério! Isto sim: é um funeral de verdade! Sabe, hoje até provei esse tal de whisky “Chivas”...

