ENTRE ASPAS: O 13.º

O DÉCIMO terceiro salário é um abono suplementar que as instituições, quer públicas, quer privadas, pagam aos seus trabalhadores, geralmente no fim do exercício de cada ano fiscal. Trata-se de um vencimento que é pago aos trabalhadores em praticamente todo o mundo. Moçambique segue esta prática há muitos lustros.

No Brasil o décimo terceiro salário é um direito garantido por um dos artigos da Constituição Federal de 1988. Consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano. Naquele país tem direito ao 13.º todo o trabalhador com carteira assinada, bem como os aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos. A partir de quinze dias de serviço o trabalhador já passa a ter direito a receber o décimo terceiro salário.

Não disponho de dados que me confiram autoridade para afirmar que o 13.º é um abono instituído por lei no nosso país. Porém, e guiando-me pela “história”, posso afirmar de forma categórica que este abono entrou “definitivamente” nas contas dos cidadãos que prestam serviço nas instituições, tanto públicas como (algumas) privadas. De tal forma que nos orçamentos anuais de cada um nos cadernos dos “deve e haver”, na coluna das entradas figura, para além dos rendimentos dos 12 meses, o do décimo terceiro mês – sendo que geralmente o abono é destinado à despesas de matrículas dos rebentos, aquisição de material escolar e reforço da “despensa”.

PRECISA-SE ESCLARECIMENTO

Com o “arrebentar” da crise económica que fez disparar os preços de tudo o que o cidadão comum precisa para o seu quotidiano, aquele cidadão que tem o privilégio de ter emprego – no Estado, por exemplo, via no 13.º salário uma almofada para minorar, principalmente em Janeiro, as dificuldades impostas pela carestia da vida nos últimos meses.

Entretanto, por estes dias e em surdina ou mesmo em volume estridente, de lamento, o cidadão trabalhador na Função Pública vai ouvindo aqui e ali que este ano de 2016 o Estado não irá pagar o 13.º salário devido às dificuldades por que passa a economia nacional. Repare, caro leitor: o cidadão vai ouvindo “aqui e ali”… ou seja, ele não tem acesso a nenhuma informação oficial, esclarecendo uma ou outra coisa. Isto é, informando que será pago ou não o 13.º salário este ano.

Não estou aqui para discutir se o Estado paga ou não paga. Estou aqui para alertar para a perniciosidade da ausência de informação sobre os actos das instituições públicas. Principalmente aqueles actos que interferem directamente na vida dos cidadãos. É que, estando a circular esta “informação” de que este ano não haverá 13.º salário, se a informação não for verdadeira, seria bom que o Governo fizesse o necessário e indispensável desmentido. Se for verdadeira, seria igualmente bom que o Governo viesse a público confirmar e esclarecer as razões da medida. Pois, tanto uma como outra situação permitirá ao cidadão preparar-se para o “bem” ou para o pior…

A ausência de informação é pior do que uma informação má ou menos má. As pessoas precisam saber com que contar. Quando alguém toma conhecimento, com antecedência, de que não poderá contar com “isto ou com aquilo” prepara-se, também com alguma antecedência, para essa penosa realidade e procura, dentro das suas possibilidades, soluções para minorar os problemas que “aí vêm”. O silêncio mata, ou pode matar.

É preciso perceber que perante as actuais dificuldades seguramente que cidadãos há que esperavam ou esperam que com o 13.º irão aliviar algumas dívidas, tanto junto dos bancos, como os inúmeros agiotas que pululam por aí como salvadores mas que na verdade sugam o pouco sangue que ainda resta nas veias dos desgraçados cidadãos… então, se não vai haver o dito-cujo é melhor que ele saiba oficialmente.

Sigamos os exemplos dos outros...

Em 2011 os portugueses viram-se privados de 50% do 13.º salário, no seguimento das medidas de austeridade tomadas pelo Governo de Pedro Passos Coelho. A informação sobre o corte foi tornada pública com uma antecedência de muitos meses. Todo-o-mundo murmurou mas pelo menos foi avisado ainda Dezembro vinha longe.

Já em Angola, o Banco Nacional de Angola anunciava em 2015 – Dezembro ainda distante – que o 13.º salário seria pago em três tranches. “É a única forma que temos para fazer face a encargos salariais anuais”, dizia uma fonte daquele banco na altura. NÃO PODERÍAMOS SEGUIR ESTES EXEMPLOS? Ganhava o país. Ganhava o cidadão – porque iria se preparar…

