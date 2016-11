MOTHO-MOTHO: A saia curta da bailarina da “Companhia”

EM Outubro de 1998 viajei durante um mês e meio pelas províncias de Manica, Tete e Zambézia com uma das melhores companhias de dança do mundo: a Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique.Nessa altura a Companhia “era uma Companhia de verdade”. Era aquela companhia com pujança. Que orgulhosamente nos representava em qualquer parte do mundo. Levantou plateias ao rubro em Nova Iorque, Paris, Berlim, Londres, Lisboa, Dubai, Beijing, Roma…na época ela era composta por gajos maus (no sentido de serem maning bons…a começar pelo seu próprio director, o galáctico David Abílio, um gentleman de primeira linha). Hoje, pessoalmente fico triste...vejo uma Companhia “meio apagada”. Não parece a “mesma” que produziu “malta” Ajuda, Murima, Augusto Cuvilas, Maria Helena Pinto, os irmãos Nyusi e mais tarde, os mais jovens, Lulu Sala, o Sithole, o Abel...gajos loucos na arte de dançar!Ya, de facto o tempo não volta mais. Puxa!

Mas quem diria hein? Agora, sou tentado a pensar que ela se parece um grupo de dança para eventos. Ok, vamos deixar isso porque não vem a propósito…

Ora, esta crónica vem a propósito de uma saia curta. Saia que mostrava pernas. Em Outubro de 1988 fiz parte dos jornalista culturais que acompanharam a Companhia às províncias do centro levando na bagagem o bailado “Amatodos”, uma obra-prima engenhosamente coreografada pelo malogrado Augusto Cuvilas e pela ex-bailarina Pérola Jaime. Após a apresentação da obra em Manica e Tete tínhamos que alcançar a província da Zambézia. Mas como na altura a estrada entre as duas províncias era péssima, vimo-nos na contingência de fazer um “corta-mato”. Furámos o Malawi, terras do “Hamuyaya” Kamuzu Banda para sair na Zambézia. No interior do Malawi apreciei aqueles campos infindáveis de chá. Aquilo parecia uma ornamentação.

Depois de muita estrada, finalmente o nosso carro “Tata” ao volante do senhor Amâncio - um profissional competente, diga-se de passagem - chegou a cidade de Blantyre, capital do Malawi. O motorista estacionou estrategicamente num ponto comercial da cidade. A ideia era para que os bailarinos aproveitassem para fazer algumas compras. Lembranças e brindes para os amigos e familiares. Outros, preferiam apertar o bolso e fingir que nada lhes atraia. Para estes a paragem apenas serviria para esticar as pernas, já que aquele “Tatá” tinha bancos tão apertados, como se fosse exclusivamente para os chineses.

Naquela hora, a cidade de Blantyre, fervilhava de gente. Pessoas que labirintavam de um lado para o outro como “pepetsekas”. Enquanto isso, os bailarinos “invadiram” as lojas da cercania. Deambulavam a procura de algo assinado “made in Malawi”.

Tinham passado apenas dez minutos e eu ainda me encontrava junto do carro, quando de repente, vejo no fundo de uma rua uma cortina de gente que gritava de forma ensurdecedora. Manifestava qualquer coisa, mas que àquela distância não dava para perceber o motivo. A multidão seguia em direcção ao nosso carro, aparentemente enfurecida. À frente deles caminhava serena uma jovem. E olhando para ela - destacada dos restantes manifestantes - parecia que liderava o grupo.

E quanto mais a multidão se aproximava do nosso “Tata”, aquela marcha denunciava algo de errado. Reconheci a jovem. Era uma bailarina da Companhia Nacional de Canto e Dança. Nossa colega de viagem. Durante a viagem ela sentava no banco à minha frente. Já de perto percebi que a multidão era escoltada por agentes da Polícia local (de calções e cacetete. Puxa! Nunca tinha visto ao vivo polícias de calções!). Os agentes esforçavam-se em impedir que a jovem fosse agredida fisicamente. Depois da agressão psicológica, podiam partir já para o extremo: a física. Seguramente que os polícias já se tinham apercebido disso. E queriam evitar a todo o custo que tal viesse a acontecer. Até porque a visada era uma estrangeira...e protegida pela lei.

Mas afinal qual é a causa dessa manifestação popular? Questionámo-nos assustadíssimos.

E quando a multidão chegou junto do carro, nós continuávamos sem descortinar algo de errado na nossa compatriota. (“Mas será que ela teria tido, por hipótese, uma ocasião que a tivesse transformado numa “amiga do alheio, algures num supermercado”?). Na época, a nossa memória estava fresca de uma “brincadeira de mau gosto” protagonizada por alguns futebolistas moçambicanos na tuga ao “descuidaram-se” e levarem “sem nenhuma má intenção” alguns produtos num shopping center…na época, desconheciam a tecnologia de câmaras vigilantes…e os jogadores foram apanhados em flagrante! Puxa, mas que vergonha! Mas ok, vamos esquecer isso...ademais, já passa muito tempo! Todavia...recordar é viver, diz o ditado!

Voltando à nossa bailarina, afinal, os malawianos contestavam o facto da jovem moçambicana ter usado um vestido que mostrava um pouco acima dos joelhos. Para eles aquilo era uma mini-saia. Em Maputo, a bailarina passaria tão despercebida...quantas pernas (bonitas e feias) circulam por aí a mostrar tudo e mais alguma coisa e ninguém sequer liga patavina? Na óptica deles, a bailarina tinha roupa “desadequada” para andar em público e à luz do dia. Isso enfureceu-os. E defendiam que ela fosse castigada, por ter pisado o risco vermelho! Os malawianos não queriam ver mini-saia. Mostrar “pedaços” era atentado ao pudor. Para aqueles manifestantes, uma mulher “decente” apresenta-se em público de capulana ou vestido longo...calças apertadas? Nem tentar! Colantes com umbigo fora? Melhor é mesmo esquecer...pode custar-lhe um pneu e gasolina!

