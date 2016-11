SIGAROWANE: Desfrute

NÃO posso dizer mal do acolhimento que tive no regresso, compulsivo, à floresta, havendo que reconhecer que a integração está custando um pouco, sobretudo quando não posso ver, espreguiçado numa rede, a dança das mangas e dias de brisa forte. Ouvir o canto do galo e sonhar com a sombra da mafurreira e as suas gargalhadas.

Em dias de fortes ventos, era o blus vindo dos ramos dos coqueiros que me despertava, e ficava sentado na borda da cama a ouví-lo até voltar a cair sobre o colchão e não sonhar com nada até o novo despertar para a vida. E aí, sim, começo a sonhar. A sonhar com os pombos na sua meiguice, os cães a reclamarem comida, os pássaros que deixaram de ter companhia, a cadeira que já não tem dono, a rede que já não tem corpo que se estenda sobre ela.

Mas isso tudo vai passar, creio.

Estou na floresta.

E por vezes aparecem, não sei donde, umas três cangas e espalham a sua graça pelo espaço que me foi delimitado nesta floresta. Visita quase que constante é do corvo da Índia, bonita ave, diga-se, mas nada que valha as outras coisas que terão de ser recuperadas com o tempo.

Estou na floresta.

E não tenho como não gozar dos encantos que ela me debita. Na verdade, as distâncias para encontrar amigos são bem reduzidas e com isso também a redução de custos.

Amigos, sim, tenho que os ter por cá, também, até para facilitar a minha integração que a minha reserva é de longo prazo.

Imagine-se quanto tempo.

De qualquer modo, por estes lugares poupa-se algum dinheiro, mas não sei muito bem porquê. Talvez seja pelo facto de ainda estar a integrar-me ou simplesmente porque ele escasseia, e muito. Se calhar até é por isso que ainda ninguém me perguntou nada sobre onde e como serão as festas do Natal e do final do ano. Por mim, uma discoteca serve perfeitamente, mas depois de passar por botequim, que nestes lugares os preços são ligeiramente baixos, e chegar à casa quando os músculos jamais não puderem. E discotecas não faltam nesta floresta, o que não acontece na cidade onde eu morava, na mafurreira onde eu gargalhava.

Nunca pensei que a estrada e a rua podem transmitir uma sensação de liberdade. Sempre que me faço ao quintal, fico com a impressão de estar a viver na estrada e me acho gozando de uma liberdade maior e, como é sabido, não há conforto nenhum que valha a liberdade. E esta, a floresta concede-me. E como não desfrutar dela!

Djenguenyenye Ndlovu