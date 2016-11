ENTRE ASPAS: África contra o TPI? (1)

EM várias ocasiões, o Tribunal Penal Internacional (TPI) manifestou publicamente o desejo de ver alguns presidentes ou antigos presidentes de países africanos a sentarem-se no banco dos réus, sob a acusação de crimes de guerra e contra a humanidade. Em algumas dessas ocasiões, de simples desejo passou-se para a acção.

Um dos exemplos deste último facto foi a prisão e julgamento do antigo presidente da Serra Leoa Charles Taylor que acabou sendo condenado em 2013 a 50 anos de prisão.

Depois do julgamento e condenação de Charles Taylor, o TPI não se deu por satisfeito, tendo intentado de seguida uma acção com o mesmo teor contra o vice-presidente do Quénia. Este acabaria sendo “absolvido” por falta de provas. No seu esforço pela aplicação da “justiça”, aquela instância esboçou mais uma acção, desta feita contra o presidente do Sudão Omar al Bashir, por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade em Darfur, onde alegadamente mais de 300 mil pessoas morreram em cinco anos de conflito.

Ainda em 2012 o TPI condenou o ex-líder miliciano congolês Thomas Lubanga a 10 anos de prisão devido a uma acção de recrutamento de centenas de crianças-soldados. O veredicto foi considerado como marco histórico por activistas de direitos humanos, pois emitiu ao mundo uma mensagem de fim da impunidade. Mais recentemente a mesma instância condenou o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo Jean-Pierre Bemba a 18 anos de prisão, sob acusação de ter liderado uma milícia que cometeu diversos crimes na RCA.

Estas acções do TPI tem merecido, da parte de alguns dirigentes e cidadãos anónimos africanos uma apreciação negativa por configurarem, na sua opinião, um procedimento selectivo destinado única e exclusivamente a humilhar os seus dirigentes e, em última análise, os povos do chamado continente negro. A propósito, os países africanos emitiram recentemente uma declaração de repúdio contra esta forma de actuação do TPI pois, apesar de não serem exclusivamente os dirigentes africanos que têm estado a ser julgados em Haia, sede do tribunal, os casos mais sonantes envolvem de facto (e quase só) lideranças africanas.

Quem é membro do TPI?

Dados de Janeiro de 2012 indicam que um total de 120 países haviam ratificado ou acedido ao estatuto de membros do Tribunal Penal Internacional. Na Europa estão registados os países que seguem como membros de pleno direito: Albânia, Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, República Checa, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Geórgia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Em Áfricaaderiram ao TPI a África do Sul, Benim, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chade, Comores, Congo, Djibouti, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Lesoto, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Maurícias, Namíbia, Níger, Nigéria, Quénia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Senegal, Serra Leoa, Seychelles, Tanzânia, Tunísia, Uganda, Zâmbia. Na Américaestão listados a Antígua e Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, Granada, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai, Venezuela.

NaÁsia, aderiram ao TPI o Afeganistão, Bangladesh, Camboja, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Jordânia, Maldivas, Mongólia, Tajiquistão. Na Oceânia temos a Austrália, Fiji, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Nauru, Nova Zelândia, Samoa, Timor-Leste e Vanuatu.

Além dos Estados acima indicados, há 41 outros Estados que assinaram mas ainda não ratificaram o tratado. Tendo em conta que assinar um tratado em si não tem efeito legal – já que não se verificou o acto de ratificação, esses Estados não fazem parte do tratado. Entre esses Estados figuram a Rússia, EUA, Israel, Irão, Coreia do Norte, a China, entre outros.

É objectivo do TPI, segundo a resolução XXVIII da Organização das Nações Unidas, promover o Direito internacionalsendo que nesta perspectiva o seu mandato é de julgar os indivíduos e não os Estados(tarefa do Tribunal Internacional de Justiça), acusados de crimes tais como genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidadee os crimes de agressão. O TPI iniciou as suas actividades em Maio de 1996e até o fim de 1997havia dirimido mais de 70 casos.

