ENTRE ASPAS - Políticos, eleições e manipulação pública (1)

O DESFECHO das recentes eleições presidenciais e legislativas nos Estados Unidos da América, do referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, das recentes eleições municipais na África do Sul, a incerteza sobre o desfecho das próximas eleições na França, na Holanda e na Alemanha e o referendo na Itália, são eventos políticos que chamam a atenção dos políticos de todo o mundo para o que aí vem. Moçambique, que se prepara para as eleições autárquicas em 2018 e presidenciais e legislativas em 2019, não pode se alhear a esses acontecimentos.

Publiquei recentemente, neste mesmo espaço, um artigo cuja essência foi a tentativa de procurar perceber como é que Donald Trump conseguiu vencer as primárias do seu partido – o Partido Republicano, para ser nomeado candidato às eleições realizadas a 8 de Novembro, na sequência das quais saiu vitorioso. Numa tentativa de responder àquela pergunta, apontei a hipocrisia que comanda hoje os discursos dos políticos, o distanciamento dos políticos em relação aos reais problemas das pessoas, nomeadamente a fome, o desemprego, a exclusão social, o peso que a imigração vem tendo na sociedade americana, entre outros aspectos, como tendo sido os temas que abordados como o foram por DT, tocaram o âmago dos cidadãos levando a que votassem nele, qual salvador que tanto esperaram…

De facto, mesmo usando uma linguagem por muitos condenada, Donald Trump falou dos problemas reais que afectam as pessoas, prometendo que com ele no poder tais problemas seriam resolvidos. Ao romper a forma habitual de comunicação com e para as massas, DT explorou ao máximo a sensibilidade dos cidadãos que se sentem excluídos. Não foi por acaso que foi buscar o exemplo do desemprego que na sua opinião resultou da deslocalização de empresas americanas para outras paragens. O que em parte até é verdade e que tal fez com que cidadãos americanos ficassem sem trabalho porque algumas fábricas fecharam as portas em território nacional.

No primeiro parágrafo deste texto chamo atenção dos políticos para o desfecho das eleições americanas, e chamo particular atenção para “nós outros” (Moçambique), para o desfecho das recentes eleições municipais sul-africanas. Chamo igualmente a atenção do mundo para as eleições que se avizinham na França, Holanda, Alemanha e para o referendo na Itália. Chamo atenção para estes eventos pelas seguintes razões:

Os concorrentes oposicionistas em muitas das eleições que vão tendo lugar um pouco por todo o mundo assumem geralmente posições extremas. Diabolizam tudo quanto seja mensagem dos partidos da posição, ou seja, aqueles que estão (no momento) no Governo. Estrategicamente falam “para o coração” dos cidadãos. Seleccionam propositadamente os problemas mais candentes - desemprego, fome, debilidade dos sistemas de saúde, a exclusão social, imigração/xenofobia – geralmente associada ao “roubo” de empregos aos nativos. De seguida apresentam este sortido de assuntos como prova da incompetência dos governantes. Rematam com a promessa de que só eles é que estão em melhores condições de resolvê-los bastando para isso elegê-los.

Entretanto, uma vez eleitos, esses políticos não mais se lembram de que prometeram esta ou aquela outra solução. Pior do que a ausência de soluções, os programas de governação que, entretanto, apresentam são, alguns, inexequíveis por ausência de meios para a sua implementação ou por serem simplesmente descontextualizados da realidade. Aqueles que são realizáveis são mais penalizadores por exigirem meios cuja obtenção só pode ser por via do aumento da carga fiscal. Resulta disto que os que ontem se apresentavam como salvadores acabam mostrando a sua verdadeira face: mentirosos, populistas e manipuladores. A partir desse momento o cidadão desperta de um autêntico pesadelo, quando antes pensava daí que para o futuro tudo seria um mar de rosas. E nesta altura já é tarde. Nada há mais a fazer senão chorar pelo leite derramado.

Nas eleições municipais realizadas recentemente na África do Sul pontificaram, entre os concorrentes, partidos chamados da direita e da esquerda e da chamada extrema-esquerda (o partido de Julyus Malema, por exemplo). Entretanto, tanto dos partidos da direita, como o da extrema-esquerda, optaram por discursos de cariz populista, mas baseados em problemas concretos que afectam os cidadãos. Aproveitando-se do facto de os dirigentes do ANC (partido chamado de esquerda) terem-se “esquecido” de resolver os problemas básicos que afectam a maioria dos cidadãos, apelaram a que estes votassem neles (direita e extrema-esquerda) como garantia para a solução dos seus problemas… O povo não se fez de rogado. Deu-lhes a vitória. Será que finalmente o cidadão verá os seus problemas resolvidos?

