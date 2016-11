DIALOGANDO - Secretários e governação da cidade de Nampula

QUANDO o actual edil da cidade de Nampula, Muhamudo Amurane, tomou posse, depois de ter vencido o último escrutínio autárquico realizado no país em 2014, decidiu substituir os secretários dos bairros e régulos, por alegadamente não serem da sua confiança.

Para o autarca, os secretários e régulos deviam ir trabalhar para a representação do Estado que os legitimou e não no conselho municipal. A decisão levou muita polémica que ainda hoje continua. O Ministério da Administração Estatal e Função Pública chegou a ordenar Muhamudo Amurane a recuar na sua decisão, ordem que o edil terá ignorado.

Para o ministério, os actos praticados por aquele edil são ilegais, em virtude de violarem os artigos 9 e 10 do Decreto n.º 35/2012, de 5 de Outubro, e, por consequência, nulos, inexistentes e de nenhum efeito jurídico.

Para além da substituição de secretários e régulos, Amurane decidiu celebrar contratos de trabalho “aliciantes” com alguns régulos e passou a pagá-los entre 3000 e 5000,00Mt, contra 400 e 700,00Mt anteriores, pela sua colaboração na execução das actividades comunitárias.

A representação do Estado na cidade de Nampula considerou tal posicionamento como manobra, com a finalidade de aliciar os líderes comunitários e aproveitá-los politicamente. Entretanto, passados quase três anos após Amurane ascender ao poder, os problemas de liderança comunitária continuam na cidade de Nampula.

Os bairros continuam a viver momentos de “tensão silenciosa” motivados pela disputa de poder entre os secretários e régulos que se simpatizam com o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e o partido no poder.

Há muito que isso vem acontecendo e o resultado é que os residentes têm de se sujeitar a várias situações inaceitáveis quando, por exemplo, pretendem legalizar a ocupação de um talhão, obter uma licença para construção, electrificação da sua residência e outros documentos importantes que precisam de ser assinados pelos secretários dos bairros.

Sucede que as assinaturas dos antigos secretários dos bairros já não se mantêm válidas. Só as dos actuais e membros do MDM são que valem. A disputa pelo poder tem vindo a agudizar-se em alguns bairros, porque os primeiros questionam também a legitimidade dos últimos na tramitação de documentos nessas zonas.

Este é um problema que tanto preocupa os munícipes e que tem sido apresentado em alguns encontros que o governador Victor Borges orienta na cidade de Nampula. Borges sempre apelou para que se enverede pela boa convivência democrática em benefício dos munícipes.

Cidália Chaúque, então governadora da província de Nampula, também viveu este problema que, parecendo que não, tem criado constrangimentos para o desenvolvimento da cidade de Nampula.

Num comício popular que orientou no populoso bairro de Namicopo, a governante chamou a atenção para a necessidade de os responsáveis da edilidade e da representação do Estado na urbe terem um bom relacionamento e que a questão dos secretários dos bairros fosse resolvida de acordo com os dispositivos legais existentes.

Realmente é de lamentar que o problema esteja até hoje a acontecer, porque em nosso entender tal só contribui para que a cidade de Nampula seja vista como palco de confronto político, que em nada favorece ao desenvolvimento.

Esta é nossa singela opinião, na esperança de que, efectivamente, a cidade de Nampula caminhe para uma efectiva concordância.

Na esperança de que os consensos realmente vinguem contra “colisões”, que só atrasam o desenvolvimento de uma cidade com responsabilidades acrescidas nos pleitos eleitorais, por se situar na província que é maior círculo eleitoral do país.

Mouzinho de Albuquerque