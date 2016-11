ENTRE ASPAS - Políticos, eleições e manipulação pública (Concl.)

NUMA das passagens do primeiro texto chamo atenção para a mensagem que conduziu ao desfecho das eleições americanas, bem como para a que conduziu ao desenlace das últimas eleições municipais sul-africanas.

Sendo que as duas situações podem servir de exemplo para os pleitos eleitorais que se avizinham na França, Holanda e Alemanha, não posso deixar de alertar para a possibilidade de o populismo, a mentira e o extremismo (xenofobia, nacionalismo…) ganharem, em detrimento da racionalidade.

Chamo a atenção do leitor para um aspecto que considero crucial, tanto no caso das eleições americanas, como no das eleições municipais na África do Sul e no caso das próximas eleições na França, Alemanha e Holanda, mesmo no do referendo que terá lugar proximamente na Itália; no caso americano, Donald Trump é (agora já não é) um desconhecido na arena política. No caso sul-africano alguns partidos que venceram as eleições são ainda “imberbes” na matéria política. Os partidos que disputam as eleições na França, Alemanha, Holanda e o referendo na Itália são também novos.

Nos casos da África do Sul e da Europa, algumas formações políticas foram fundadas por desertores de partidos tradicionais; outros nasceram para fazer valer os sentimentos de uma franja de cidadãos que se sentem marginalizados. Os seus líderes defendem ideias nacionalistas, defendem o encerramento dos países à imigração, defendem os ideais puristas antes promovidas por Adolf Hitler, Benito Mussoline, entre outros facistas/racistas, etc. Esses partidos, que os considero emergentes, aproveitam-se dos erros fatais que vêem sendo cometidos pelos partidos tradicionais, quer sejam da esquerda ou da direita.

E que erros são esses? É que, apesar da sua longevidade, os partidos tradicionais mantêm estratégias quer na comunicação, quer na acção, estabelecidas há mais 40, 50 ou mais anos. Quer dizer, ao longo dos tempos não procuraram adaptar-se aos ventos de mudança (que sopram todos os dias), não procuraram reinventar-se, não acompanharam os sinais dos tempos, não acompanharam a mudança nas necessidades das pessoas. Por outro lado, nota-se uma gritante separação/distanciamento entre os dirigentes políticos e os eleitores.

Resultado disto, parece estarmos a regressar ao estado das coisas que determinaram a criação dos partidos de esquerda, cujo objectivo era a luta pelos interesses das camadas mais desfavorecidas. Percebendo esta realidade, os partidos que vão surgindo, sabendo ainda o que o povo quer e o que o povo gosta de ouvir, usam precisamente os discursos proferidos pelos “esquerdistas” na aurora dos movimentos contra o capitalismo e o imperialismo (lembram-se, caros leitores?). E, como os cidadãos já deixaram de acreditar nos seus antigos salvadores, depositam as suas esperanças nos novos messias. O seu populismo (prometer o que sabe que nunca irá cumprir) acaba sendo a arma principal que esconde, não apenas a sede pelo poder, mas, sobretudo, o perigo representado pelas ideias de renascimento de um nacionalismo extremo, a xenofobia, o ódio contra aqueles que não comungam dos seus ideais, o ódio contra aquele que não é da sua tribo, o ódio contra aquele que não é da sua região, etecetera e tal.

É perante este tipo de manifestações que representam um garantido retrocesso em relação a tudo aquilo que os povos (nós incluídos) foram conquistando ao longo das últimas décadas, porque não nos últimos séculos, que me ergo para manifestar a minha repulsa e apelar ainda àqueles que ainda preservam a racionalidade para que não deixemos o mundo resvalar para o abismo. É que, tal como aconteceu, primeiro entre 1914 e 1918 e depois entre 1939 e 1945, o mundo “deixou” que uns poucos extremistas desencadeassem duas grandes guerras cujas consequências ainda estão presentes na nossa memória colectiva. Vamos, pois, dizer NÃO à manipulação. Mas para que este NÃO produza os efeitos desejados, é importante que o mundo tenha uma nova vaga de políticos comprometidos com os cidadãos. Que estejam preocupados em encontrar soluções para os reais problemas das pessoas…

