MOTHO-MOTHO - “Mulher atropelada” na Praça da OMM

A MINHA avó Ardia Salença era ceramista. Todos os potes que vinham elegantemente equilibrados nas cabeças das mulheres da sua aldeia - Majaua, minha terra natal, levavam a sua assinatura. As adolescentes que se iniciavam nesse exercício endógeno de equilibrar os potes tinham a avó Ardia como “professora” que as endossava para a outra etapa: equilibrar molho de lenha na cabeça. Dona de uma obra utilitária bastante apreciada pela comunidade, avó Ardia além de potes e panelinhas, também trabalhava em cestaria, arte que aprendera com o marido, o maior contador de histórias da aldeia - avó Juliasse.

Mas não é exactamente da minha avó que me proponho a falar aqui. Hoje vou falar da mulher rural que está representada na obra do mestre Naguib, ali no monumento da Praça da OMM em Maputo, bairro da Coop. Com o engenho de “mãos nhúngue” representou com realismo as várias facetas e actividades da mulher moçambicana: mulher que pila milho, que transporta lenha na cabeça, que capina, etc. São no total 11 obras, sendo dez estátuas de chapa metálica que ladeiam uma linda e imponente estátua - “mulher moçambicana” - com cerca de 4 toneladas (betão armado revestido de mosaico e azulejos inox). Com 7,5 metros de altura (do topo à base) é uma escultura com características tridimensionais. Ou seja: pode ser vista na rotação de 360 graus. O caro leitor pode observar “numa boa” de frente, de trás ou de perfil.

Como me referi não é da minha avó anónima que vou hoje falar. A minha crónica faz alusão a apenas uma mulher dentre as 11 damas do mestre Naguib. Falo de uma linda dama que transporta um molho de lenha na cabeça. Esta mulher foi inexplicavelmente atropelada. Sofreu acidente de viação no seu próprio “território”, sem nunca ter saído daquele perímetro da Praça da OMM, onde Naguib a deixou tranquilamente…com o seu molhinho de lenha equilibrado na cabeça, simbolizando as mulheres da aldeia da minha avó Ardia - a ceramista de potes e cântaros anónimos. O mais intrigante é que aquela “dama de Naguib” não saiu para “showfar” pela estrada e nem sequer tentou atravessar fora da passadeira…ela foi colhida justamente dentro do perímetro da praça: exactamente no ponto em que ela foi colocada pelo “marido”. Nota curiosa é que este atropelamento ocorre pouco tempo depois de ter passado por aquela Praça da OMM um temporal que arrancou os plásticos que cobriam a peça da “mulher moçambicana”, “inaugurando a praça à força”…após “perder a paciência” de ver sucessivos adiamentos deste acto reservado ao pai da nação moçambicana. Para o espanto de todos, no dia seguinte da “inauguração”, um jovem ao volante de um “Alteza”, à velocidade de um “Concord”, não se intimidou com a imponência desta obra e lá galgou a rotunda e só foi parar depois de embater violentamente contra a mulher de lenha na cabeça. Mas como mulher rural é uma mulher de fibra, mesmo com o grande impacto do “Alteza”, ela não se deixou derrubar até ao solo…mulher que é mulher não perde pose! Afinal, o infractor que deveria vir do “Coconuts” ou do “Calçadão”, na praia da Costa do Sol, nasceu da barriga de uma mulher! Até o Donald Trump que já declarou ter pouco afecto pelas mulheres, não seria capaz de uma coisa dessas: atropelar uma mulher inocente!

Assim, Naguib, que é o proprietário daquelas damas, tem agora um novo “job”…voltar à oficina para endireitar a obra da mulher de lenha na cabeça machucada pelo “Alteza”! Embora os artistas sempre defendam que as obras só lhes pertencerem no acto da criação e, uma vez já colocadas ao público passam a pertencer o colectivo, mas o mestre terá que voltar ao atelier, mesmo com o trabalho finalizado e entregue (?). Os guardas dos prédios circunvizinhos da Praça da OMM dizem que já perderam a conta de quantos “Altezas” e “Vitz”, sob comando de jovens curtidores, entraram ali. Realmente essa coisa de “crise e não crise” é mesmo para uns…e os outros continuam com “vidas largas” a estoirar tanta grana e a destruir bens públicos…nosso património…afinal aonde vão buscar?

Perante isto, vale dizer que o mestre Naguib terá de passar daquela praça todas as segundas-feiras para conferir se as suas11 damas ainda continuam todas em pé! Afinal, o que queremos da nossa cidade, que este mês completou 129 anos? O que queremos quando um artista do calibre de Naguib, 40 anos de carreira de sucesso, se oferece a contribuir para a estética de uma cidade que já foi designada nalgum momento de “cidade de lixo”? Hoje, ele oferece uma obra tão importante, num lugar nobre da cidade e nós não respeitamos isso?

Ora, para mim, esta praça deveria ter uma sessão de “mukhuto” - invocação dos espíritos (Kuphahla) - para pedir protecção contra o fenómeno de “altezanização” e “vitznização” apontados como principais autores morais dos vandalismos que a praça sofre aos fins-de-semana. Pode parecer exagero…mas basta lembrar que no tempo do Presidente Chissano foi colocada naquele mesmo lugar uma obra de mármore do arquitecto José Forjaz…não houve nenhum “mukhuto”. Resultado? De forma enigmática e inexplicável, num belo dia o monumento desmoronou sozinho, sem essa coisa de “vendaval e não vendaval”! Caiu tipo caju podre!

