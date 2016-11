SIGAROWANE - El Comandante

DOIS dias antes da morte do Comandante, um amigo fez questão de me oferecer um charuto cubano. Ele tinha estado em Cuba a fazer sei lá o quê. Mas, provavelmente, negócio da Educação. Nesse dia, por instantes, pus-me a pensar no dia em que reuniria energias para acender o tal do charuto e perfumar o espaço à minha volta.

Não achei o dia e deixei o charuto guardadinho no carro. Ainda lá deve estar, mas também pode ser que já não esteja. O carro é colectivo.

Depois do anúncio da morte do Comandante, sentado no mesmo lugar em que recebi o charuto, o meu amigo Luís, que diz que teve dois presidentes num determinado período da sua vida, contou um episódio interessante e que explica, em parte, a sobrevivência cubana durante o tempo da Guerra Fria.

O meu amigo Luís estava na Ilha da Juventude e era director de escola. Como tal, tinha um chofer pessoal. Esse chofer era, naturalmente, um cubano. Isto não tem nada de especial, obviamente. Desse tempo é também o Raul, mecânico dos meus ossos e que Deus o guarde, pelo menos até que eu parta e a minha carne sirva de adubo para outras vidas.

Ora bem, quando falamos do Comandante, nós desses tempos das liberdades colectivas, aparece-nos, de imediato, a imagem do Marechal. Do nosso Marechal. O único até hoje.

O Marechal visitou Cuba. Visitou a Ilha da Juventude.

O Comandante ofereceu um almoço ao Marechal e sua delegação. O director de escola era incontornável. Convidado, entrou no carro e acomodou-se no banco de trás, como rezava o protocolo, e o Puco (motorista) dirigiu o carro até ao local do almoço e depois desapareceu da vista do director, como era normal. Ele conhecia choferes de outras personalidades de estatuto muito mais elevado que o dele. Aliás, personalidades do Estado cubano, o que não era o seu caso.

Quando chegou a hora de se sentarem à mesa, viu na sua frente o Puco. O Puco sentado ao lado do Marechal. Ao lado de Samora Machel. Deu-lhe um frio no estômago, abriu a boca e por sorte vomitou. Olhou para a mesa e reconheceu muitos seguranças e muitos motoristas, para não falar de dignitários do Estado. Todos vestidos da mesma maneira, mas, como contou, a hierarquia estava lá.

Samora morreu sem saber desta história.

O Luís nunca teve coragem de lhe dizer que, no dia do almoço, a seu lado estava sentado o motorista dele.

No dia quarto de Dezembro vou fumar o charuto e um trado de rum.

Esse era o El COMANDANTE.

Djenguenyenye Ndlovu