DIALOGANDO - Greve no edifício do Governo!

UM grupo de trabalhadores da extinta, há bastantes anos, Rodoviária de Moçambique Norte (ROMON), na cidade de Nampula, decidiu no ano passado retomar à greve para exigir ao Executivo o pagamento de indemnizações referentes a 20 anos de labuta naquela transportadora, subsídios de férias, entre outros direitos.

Ao voltarem a entrar em greve, esta passou a ser uma das mais longas da história grevista da província de Nampula.

Nampula já teve outras longas greves dos trabalhadores, como por exemplo, das falidas empresas Têxtil de Moçambique (TEXMOQUE) e Companhia de Culturas de Angoche (CCA).

São greves que os nampulenses não lembram com saudades, sobretudo, devido aos seus efeitos.

Apesar da greve dos trabalhadores da ex-ROMON ter sido retomada no ano passado, não se vislumbra qualquer solução, pelos menos a curto ou médio prazo.

Os trabalhadores, na sua maioria já idosos, associam esse facto a aparente falta de vontade por parte de quem de direito para satisfazer as suas exigências.

Facto curioso desta greve é que, por incrível que pareça, a mesma tem uma particularidade por se realizar no edifício do Governo provincial de Nampula, concretamente onde funciona a Direcção de Transportes e Comunicações.

Enquanto as diligências sobre este assunto não se concretizam, os grevistas vão se amotinando quase todos os dias naquele edifício, onde, com semblantes de tristeza e nervosismo, emoção contida e lágrimas, tocam latas e ferros que produzem ruídos ensurdecedores, para além dos gritos e cânticos de exteriorização dos seus sentimentos, alegadamente penosos e reprimidos.

Entretanto, a greve dos trabalhadores da ex-Rodoviária de Moçambique Norte nem sempre é vista numa perspectiva consensual na cidade de Nampula.

Não porque quer saber se os grevistas vão ser pagos ou não as suas indemnizações, se têm ou não a razão de entrar em greve, mas, sim, o facto de ela estar a decorrer durante longo período num edifício que merece respeito e valorização, por ser o centro de tomada decisões importantes de um Executivo provincial.

Por isso, a greve está a ter outros contornos que estão a motivar um leque variado de opiniões na capital do norte.

Mesmo não comungando das mesmas ideias dos que defendem o uso da força para expulsar os grevistas do edifício, mas, em nossa modesta opinião, algo já deveria ter sido feito de forma consensual para que os ruídos de latas, ferros e gritos ensurdecedores não continuem a se ouvir naquele nobre edifício.

A cidade de Nampula pode estar a viver uma situação que pode ser única no país, que neste momento suscita curiosidades não só para os residentes, mas também para os visitantes nacionais e estrangeiros que escalam aquele edifício, com interesse de tratar assuntos que lhes dizem respeito junto das várias intuições do Governo provincial que ali funcionam.

Contudo, acreditamos que cedo ou tarde quem de direito encontrará, com o espírito de bom senso, uma saída benéfica que “liberte” o “comando” do poder político instituído da província de Nampula, dos toques de tambores, latas, gritos e cânticos ensurdecedores e, naturalmente, perturbantes.

Mouzinho de Albuquerque